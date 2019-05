Schweizer (26) mit Steroiden erwischt

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kohlenstrasse stiessen Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung am Samstag, 4. Mai, auf verbotenen Dopingmittel. Ein 26-jähriger Schweizer hatte diese in seinem Auto unter dem Fahrer- und Beifahrersitz versteckt, wie am Montag bekannt wurde. Insgesamt wurden 62 Packungen mit diversen Injektionen und Tabletten im Wert von rund 1000 Franken sichergestellt.

Der Mann gab bei einer Befragung an, die verbotenen Substanzen bei einem Freund in Frankreich gekauft zu haben. Sämtliche Präparate sind auf der Liste der Dopingwirkstoffe des Sportförderungsgesetzes verzeichnet. Sie wurden allesamt beschlagnahmt. Der Fall wurde für weitere Ermittlungen der Basler Staatsanwaltschaft übergeben.

Zum sportlichen Hintergrund des Dopingmittel-Schmugglers wurden keine Angaben gemacht. Bei den mitgeführten Mitteln handelte es sich unter anderem um Letrozol, ein Medikament, das auch zur Behandlung von Brustkrebs eingesetzt wird. Sportler benutzen es auch, um die Nebenwirkungen von anabolen Steroiden entgegenzuwirken. Daneben hatte er über ein dutzend Packungen anabole Steroide bei sich.

(20 Minuten)