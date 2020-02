«Gehirnzellen, die es zum Parkieren braucht, fehlen»

In der Facebook-Gruppe «Weil am Rhein / gestern / heute und morgen» sorgen Fotos von rücksichtslos im Weiler Ortsteil Otterbach (D) abgestellten Autos für rege Diskussionen. Die Fahrzeuge auf den Bildern haben allesamt ein Schweizer Kennzeichen.

Der Urheber des Posts schreibt, die Schweizer Autofahrer hätten eine «eigene Interpretation von öffentlichem Parkraum». Auf Anfrage von 20 Minuten sagt er, die gezeigte Situation sei die Regel dort an Samstagabenden sowie an Sonntagen. «Ich finde es einfach nur rücksichtslos, so zu parkieren», so der Anwohner. Nun sei ihm der Kragen geplatzt, er habe die Fotos auf Facebook gestellt.

«Typisch, echt!»

«In den meisten Fällen sind es Personenwagen aus der Schweiz, die so parkieren», sagt er. Und so dreht sich die Diskussion der Gruppenmitglieder um die «Freunde aus dem Nachbarland». Eine Userin schreibt: «Typisch, echt!» Und einem anderen Kommentar zufolge ist das rücksichtslose Verhalten der Schweizer im Nachbarland wenig überraschend: «Das sind nur die Schweizer, das ist bei denen normal in Deutschland.»

Andere wiederum nehmen die Schweizer in Schutz. «Dieses ständige Pauschalisieren nervt», schreibt jemand. Eine Anwohnerin bekräftigt: «Ich mag unsere Nachbarn nämlich.» Dafür fordert ein zynischer User Verständnis für die Falschparkierer: «Da fehlt leider die entscheidende Gehirnzelle, um das Auto korrekt zu parken.»

Schweizer kommen wegen Shisha-Bar

Die Lenker der Autos kommen wegen einer Shisha-Bar beim Zoll, sagt der Anwohner, der die Bilder gemacht hat, zu 20 Minuten. Gemäss «Weiler Zeitung» sorgte deren Kundschaft in der Vergangenheit bereits regelmässig mit «ihren schweizerischen, lautstarken, getunten Autos» für Unruhe.

Eine Anwohnerin hält die Gäste und den «untätigen» Wirt für den Ursprung des Problems. Als sie den Betreiber darauf hingewiesen habe, dass seine Gäste auf der Bushaltestelle parkten, sei dieser «recht aggressiv» geworden und habe sie beschimpft. «Schlussendlich hatte ich richtig Angst, dass ich zu Schaden komme», berichtet sie auf Facebook.

Bekanntes Problem

«Die Situation in Otterbach um die besagte Gastronomie ist bei der Stadtverwaltung bekannt», bestätigt Junia Folk, Pressesprecherin der Stadt Weil, auf Anfrage von 20 Minuten. «Es ist in der Tat auffällig, dass die Klientel mit Schweizer Autokennzeichen dort stark vertreten ist.»

Anders als viele User auf Facebook behaupteten, kontrolliere der Gemeindevollzugsdienst dort aber «ebenso wie im übrigen Stadtgebiet regelmässig die Parksituation», so Folk. «Und dabei werden unabhängig von der nationalen Herkunft der Fahrzeuge alle Vergehen gegen die Strassenverkehrsordnung geahndet.»

