Mann schwer verletzt in Hinterhof gefunden

Am Samstagnachmittag, dem 23. März, wurde in einem Hinterhof an der Klingentalstrasse in der Nähe des Riehenrings ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Beim Verletzten handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen. Laut der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt war er an einer Schlägerei beteiligt, die zwei Stunden zuvor am Oberen Rheinweg bei der Mittleren Rheinbrücke stattgefunden hat.

Da sich dort noch vor dem Eintreffen der Polizei alle Beteiligten beruhigt hatten, wurde von einer Anzeige abgesehen. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft seien auch Passanten eingeschritten. «Wir wissen nicht, wie viele Beteiligte involviert waren», sagte er weiter. Klar ist nur, dass es viele Zeugen gegeben haben muss: Der Ort des Geschehens war am Samstagnachmittag sehr belebt.

Der Schwerverletzte wurde durch die Sanität in die Notfallstation eingewiesen und musste notoperiert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung geben können.

(mis )