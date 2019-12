Wird Scientology aus der Öffentlichkeit verbannt?

«Bei Scientology gehen ganze Existenzen kaputt und wir schauen tatenlos zu», sagt Yves Krebs. Der Landrat der Grünliberalen hat im Baselbieter Kantonsparlament vergangene Woche ein Postulat eingereicht, das ein Sektenfreies Baselbiet fordert. Anlass gaben drei Stand-Aktionen der umstrittenen Organisation in Liestal im Oktober und November. Das Anliegen mitunterzeichnet haben 46 Landrätinnen und Landräte aus allen Parteien.

Umfrage Wurden Sie auch schon von Scientologen angesprochen? Ich liess mich zu einem Persönlichkeitstest überreden.

Die sind bei mir abgeblitzt.

Nein, noch nie von denen gehört.

Ich war mal Mitglied.

Ich bin Scientologe.

Am Freitag erhielten sämtliche Mitunterzeichnenden des Postulats eine E-Mail von Scientology-Sprecher Jürg Stettler. Er wirft dem Verfasser Yves Krebs darin vor, in seinem Postulat «ungeprüft falsche Informationen zu verbreiten», die von Anti-Scientology-Aktivisten stammten. Stettler lädt die Politiker dazu ein, sich selbst ein Bild von der Organisation zu machen und die Scientology- Kirche Basel von innen anzusehen.

«Diese Mail an die Landräte zeigt, wie nervös er ist», sagt Krebs. «Damit versucht Stettler, Landräte zu beeinflussen.» Da dürfe man sich aber keinen Milimeter beugen. Die Vorwürfe des Scientology-Vertreters weist er zurück. Stettler argumentiert, dass das Postulat, falls umgesetzt, die Verfassung verletzen würde. Gesetzt den Fall, dass Scientology vom Gesetzgeber denn als Kirche anerkannt würde.

Stradtverwaltung war ahnungslos

Für Krebs ist indes klar, dass es sich bei Scientology um eine sektenähnliche Organisation handelt. Und die kommunalen Behörden seien damit überfordert. Scientology war in den vergangenen zwei Monaten drei Mal mit einem Dianetik-Infostand in der Liestaler Altstadt direkt beim Regierungsgebäude präsent. «Die Verwaltung hatte keine Ahnung, was da dahintersteckt», sagt Krebs.

Im Postulat warnt er denn auch vor den verschiedenen «Tarnorganisationen» wie ‹Sag Nein zu Drogen›, ‹Jugend für Menschenrechte› oder ‹CCHR Psychiatrie zerstört Leben› mit denen Scientology Mitglieder anzuwerben versucht. Stettler spricht hierbei lieber von «humanitären Gruppierungen», zu denen es Verbindungen gebe. «Hier von Tarnung zu sprechen, ist schlicht falsch. Oder würde man Caritas als Tarnorganisation der Landeskirche anschwärzen?»

Kanton soll ein Machtwort sprechen

«In Deutschland steht Scientology unter Beobachtung des Verfassungsschutzes», kontert Krebs. Der Regierungsrat ist nun am Ball, zu überprüfen, welche rechtlichen Mittel der Kanton hat, um öffentliche Auftritte der umstrittenen Organisation auf öffentlichem Grund zu verbieten. Krebs: «Es ist wichtig, auf kantonaler Ebene mal ein Machtwort zu sprechen.»

(lha)