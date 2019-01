Polizei sucht nach seit 2017 vermisster Frau

Erstmals hatte die Behörde am 23. November 2017 das Verschwinden von Sera Müzeyyen Caroline Ardic publik gemacht. Die 26-Jährige hatte am 29. März ihre Wohnung am Hirtenweg 10 in Riehen verlassen und tauchte seither nicht mehr auf. «Bis zum heutigen Tag sind keine verwertbaren Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten eingegangen», heisst es in der Mitteilung der Basler Kantonspolizei vom Donnerstag, 10. Januar.

Die Vermisste spricht Schweizerdeutsch und trug ihre braunen Haare zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlang. Die Polizei sucht Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib der jungen Frau machen können. (Telefon: 061 267 71 11)

(lha)