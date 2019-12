Kita-Betreuer missbraucht Kind und wird beobachtet

Eine Mitarbeiterin der Tagesstätte an der Steinbühlallee in Allschwil habe am Freitag, 6. Dezember, bei der Schlafkontrolle beobachtet, wie ein 35-jähriger Angestellter eine «Grenzüberschreitung im sexuellen Bereich» an einem Kind verübte. Dies teilt die Tagi-Betreiberin Globegarden am Donnerstag mit.

Man habe die Polizei informiert und der Mann sei festgenommen worden. «Der Schutz und die Sicherheit aller Kinder haben für uns oberste Priorität. Bei Grenzverletzungen gilt Nulltoleranz. Wir haben den Beschuldigten noch am selben Tag fristlos entlassen», heisst es weiter.

Bei zwei weiteren Kindern bestünde ebenfalls Verdacht auf sexuelle Übergriffe. Die betroffenen Familien seien im Kontakt mit den Behörden. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es in zu einer Festnahme gekommen sei und sich ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft befinde. Es sei ein Strafverfahren wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern eröffnet worden.

Elternabend mit Notfallpsychologe

Die Elternschaft sei am darauffolgenden Montag informiert worden. «Wir sind alle geschockt und zutiefst erschüttert von dem Vorfall und unsere Gedanken sind bei dem Kind und den Eltern», sagt Christina Mair, von der Globegarden Geschäftsführung. Am 10. Dezember sei dann ein Elternabend in geschütztem Rahmen abgehalten worden, an dem auch eine Notfallpsychologin anwesend war.

Der Betrieb in der betroffenen Kindertagesstätte wurde regulär weitergeführt. Die Mitarbeitenden würden jedoch durch eine pädagogische Fachberaterin und Notfallpsychologen unterstützt, heisst es in der Mitteilung.

Globegarden hält fest, dass es bei der Einstellung des Beschuldigten keine Hinweise auf eine Gefährdung gegeben habe. «Wie bei allen Mitarbeitenden wurde das Bewerbungsdossier im Mehraugenprinzip geprüft», so die Organisation. Dazu sei auch ein Sonderprivatauszug aus dem Strafregister eingeholt worden.

«Berührung darf nie der Befriedigung dienen»

Der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse), dem rund 1300 Kita-Betriebe angeschlossen sind, nicht jedoch die Globegarden-Tagesstätten, führt einen Verhaltenskodex für den Umgang des Personals mit den Kindern. So darf nur bei offener Tür gewickelt werden, Küssen ist verboten und Fotos dürfen nicht mit privaten Geräten und nicht ohne elterliche Bewilligung gemacht werden. Unter dem Punkt Berührung steht zudem: «Die Berührung darf nie der Befriedigung dienen.»

Thomas Jaun, Präsident von Netzwerk Kinderbetreuung sagt gegenüber 20 Minuten: «Sexuelle Übergriffe können theoretisch in jeder Kita passieren. Es gibt immer Situationen, wo ein Betreuer mit Kindern allein ist. Dass das Risiko für Übergriffe steigt, je weniger Betreuer und Betreuerinnen anwesend sind, müsste man zuerst untersuchen.» Jaun weiter: «Auf keinen Fall sollte man Männer unter Generalverdacht stellen.»





(las)