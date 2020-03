Sie pfeifen auf das Fasnachtsverbot

«Es war ja klar, dass man die Fasnacht nicht einfach verbieten kann», sagt die Leser-Reporterin. In der Baselbieter Kantonshauptstadt Liestal waren am Sonntag trotz Verbot mindestens 1000 Personen im Stedtli und machten Fasnacht. Mehrere Guggenmusiken und Cliquen marschierten durch die Gassen. «Alle finden es lustig», so die Leser-Reporterin. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich.

Offiziell ist das Treiben verboten. Die Stadtverwaltung gab am Freitag bekannt, dass sämtliche Fasnachtsveranstaltungen untersagt sind, nachdem der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen im Rahmen der Epidemievorsorge vorläufig verboten hat.



Diese Gugge setzt auf das Klacken der Zoggeli und A-Capella-Gesang. (Video: Leser-Reporter)

Die Baselbieter Polizei war präsent und hat vereinzelt eingegriffen, als Guggen Platzkonzerte spielen wollten. «Das haben wir unterbunden», erklärt Sprecher Paul Steffen auf Anfrage. Die Fasnächtler hätten aber Verständnis gezeigt und alles sei friedlich geblieben.

Liestal trotzt Fasnachtsverbot

(lha)