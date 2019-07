So bereiten sich Holländer aufs Spiel gegen Basel vor

Die Holländer sind bekannt für ausgelassene Feiern. Der mitgereiste Anhang des PSV Eindhoven, der am Dienstagabend zum Rückspiel gegen den FC Basel antritt, hat sich am Montagabend schon mal lautstark auf das Spiel eingestimmt. In der Steinenvorstadt vor der Soho Bar wurde ausgelassen gefeiert. Auf Twitter kursieren von der Party mehrere Videos.

Umfrage Wer gewinnt heute das Spiel? FC Basel

PSV Eindhoven

Ein Fan bemerkte spitz: «Feste feiern, das können sie.» Mit Verweis auf den verlorenen EM-Halbfinal von 2008 in Basel schiebt er nach: «Hoffentlich ist das Ergebnis heute abend besser.»

Ja, daar kun je een mooi feestje vieren. #nedrus #ek2008

Hopen dat het resultaat wel beter is vanavond! — Jan Spenkelink (@JSpenkelink) July 30, 2019

Die Mannschaft ging es derweil etwas seriöser an und bereite sich im Joggeli auf das Spiel vor. Bei den laufstarken Holländern stand, wenig überraschend, ein Lauftraining auf dem Programm.

Für den FC Basel geht es um viel. Mit einem Sieg über Eindhoven sichern sich die Bebbi mindestens einen Platz in der Gruppenphase Europa League. Und die Türe zur Champions League bleibt damit auch offen. Auch für den Schweizer Fussball steht einiges auf dem Spiel. Ohne eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb droht der Super League der Absturz im Uefa-Ranking.

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr. 20 Minuten berichtet live. Das Spiel wird auf Teleclub Zoom übertragen.

(lha)