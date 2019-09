So bereitete sich Segar auf den Wahnsinns-Sprung vor

Im August verbrachte die Parkourgruppe Storror ein paar Tage in Basel. Vor allem ein Stunt sorgte weltweit für aufsehen und ging viral: Der waghalsige Sprung von Toby Segar in den Rhein. An der Schifflände sprintete er über die Strasse, sprang über die Mauer unf flog anschliessend über den Betonweg und den Anlegesteg in das kalte Wasser.

Nun hat die Parkourgruppe ein zwölfminütiges Video veröffentlicht, in dem andere Stunts der Profisportler in Basel zusehen sind. Ausserdem wird gezeigt, wie sich Toby Segar auf den halsbrecherischen Spung in den Rhein vorbereitet hat. Erfahren Sie im Video, welche krassen Stunts die Parkourkünstler sonst noch drauf haben und welche Vorbereitungen hinter Segars Spung steckten.

Weiter Videos von Toby Segar und seiner Parkour-Crew finden sich auf Instagram und ihrer Website.

(mhu)