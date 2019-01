Basler macht Müll-Hotspot zur Fotoshow

Bratpfannen, Bierkartons, Glasscheiben, Denner-Papiersäcke und unzählige farbige Plastiksäckli: Diese Dinge gehören nicht auf die Strasse, sondern in einen Bebbisack oder auf die dafür vorgesehene Entsorgungsstelle. Wenn sich der Basler R. A.* am Morgen auf den Weg zur Arbeit macht und die Glassammelstelle an der Ecke Erlenstrasse/Tangentenweg passiert, erschliesst sich ihm aber täglich dieses Bild von illegal entsorgtem Abfall.

Der Müll wird von unbekannten Personen, die in den umliegenden Wohnungen leben, neben dem dortigen Altglas-Container deponiert. Das ist verboten und jedermann, der dabei erwischt wird, muss 200 Franken Busse zahlen. A., der noch nicht lange im Erlenmatt-Quartier wohnt, sagt gegenüber 20 Minuten: «An dieser Stelle steht immer illegaler Abfall. Wirklich jeden Morgen. Im Verlauf des Tages wird es weggeräumt und am nächsten Morgen hat es neuen Abfall.»

Was nicht in den Bebbisack passt, landet am Boden

Der passionierte Fotograf ist kein Wutbürger, der Kehricht stört ihn nicht, aber er brachte ihn auf eine Idee. «Ich hatte eine grosse Collage im Kopf mit möglichst täglichen Bildern, die ich realisieren wollte», erzählt er. Und so versucht er nun seit dem Jahreswechsel jeden Tag den aktuellen Abfall-Haufen auf einem Foto festzuhalten. Er hofft, dass ihm auch mal kuriosere Gegenstände vor die Linse entsorgt werden.

Die Leute entledigen sich vor allem gerne ihres Elektroschrotts wie Mikrowellen, Staubsauger und TVs, stellt er fest. Auch Plastikgegenstände, die nicht in einen handelsüblichen Bebbisack passen, landen oft neben dem Altglas-Container. «Gerade letztens sah ich zum Beispiel einen grossen Plastikboden eines Meerschweinchen-Käfigs oder dergleichen.»

«Hinter den Containern kann man sich gut verstecken»

Was ihn stutzig macht: «Ich finde die Tatsache erstaunlich, dass viele Dinge erst gesammelt und dann dort hin gebracht werden. Zeug, dass man eigentlich gratis entsorgen könnte wie PET-Flaschen, elektronische Geräte oder Karton.»

«Die Leute denken sich nach dem Glas- und Alu-Entsorgen: Jetzt habe ich so gut entsorgt und recycelt, nun lass ich den Rest bleiben und stell ihn hier hin», erklärt Matthias Nabholz vom Amt für Umwelt und Energie (AUE). Natürlich ist auch Dominik Egli, Leiter der Basler Stadtreinigung, mit der Problematik vertraut. Wertstoffsammelstellen scheinen Abfallsünder regelrecht anzuziehen. Es handelt sich um ein Fass ohne Boden.

Und: Oberflur- sind bei den illegalen Entsorgern beliebter als Unterflur-Container. «Da kann man sich einfach besser dahinter verstecken, auch vor der sozialen Kontrolle», so Egli. Seine Leute von der Stastreinigung sind 365 Tage im Jahr unterwegs, um die 55 Basler Wertstoffsammelstellen zu reinigen. Ob es nicht frustriert, die zugemüllten Stellen zu putzen? «Nein, sonst könnten wir unsere Arbeit nicht seriös ausüben», so Egli.

Müllpolizisten oder Videoüberwachung

Um den Tätern das Handwerk zu legen, patroullieren vier Abfallpolizisten des Kantons täglich und nehmen die Container ins Visier.

Das Problem kennt man auch andernorts. In Riehen wurde vergangenen Mai die Wertstoffsammelstelle Niederholz mit Videoüberwachung ausgerüstet. In Basel signalisierte man Interesse, wollte aber erst mal abwarten, welche Erfahrungen die Nachbargemeinde macht.



