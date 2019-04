So machen sich Basler übers Sächsilüüte lustig

«Klingeling!» Ein kurzer Dreiklang ertönt und dann setzt sich das Sechsertram am Claraplatz in Bewegung. So geht «Sechserläuten» in Basel. Den kurzen Clip stellten die Basler Verkehrs-Betriebe am Montag mit einem Augenzwinkern ins Netz, um ihren Zürcher Kollegen von der VBZ zu demonstrieren wie «Sächserlytte z'Basel» geht.

Auf Facebook kommt das kurze Filmchen super an. «So guet», freut sich eine Userin. Auf Twitter amüsiert sich auch ein Berner über den Basler Scherz.



👍👌👏da frage i mi aus Bärner höchschtens, öb si das ds Tsüri ou so luschtig finde🤓☺😋😘🤣😃😂🤣😛😜 — Speedy (@61Schibu) 8. April 2019

Die Verkehrsbetriebe Zürich haben den Steilpass aus Basel auf Social Media derweil noch nicht gekontert.

(lha)