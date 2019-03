«Auf die Mehlsuppe könnte ich gut verzichten»

Vom berühmten Morgestraich habe ich zum ersten Mal als Kind gehört. Meine Gotte ist Baslerin und geht jedes Jahr an die Fasnacht. In diesem Jahr sollte ich als Neuzugezogene zum ersten Mal dabei sein. Mir wurde viel berichtet – trotzdem hatte ich keine Vorstellung davon, wie es sich anfühlen würde, selbst dabei zu sein.

Lisa Biechele (28) wuchs in Lahr (D) auf und kannte bislang nur die Schwäbisch-alemannische Fastnacht. Letztes Jahr absolvierte sie ein Praktikum in der Basler Lokalredaktion von 20 Minuten, dieses trat sie aber erst nach der Fasnacht an. Jetzt erlebt sie die drey scheenschte Dääg zum ersten Mal in Basel und hält ihre Erlebnisse für uns fest.

«Es ist magisch, wenn die Lichter ausgehen», sagten mir diejenigen, die das Spektakel schon miterlebt haben. «Selbst ich bekomme Gänsehaut, obwohl ich keine Fasnächtlerin bin», gestand mir eine Arbeitskollegin. Nur wenige erklärten alle für verrückt, die freiwillig morgens um 4 Uhr durch die Strassen ziehen.

Durchmachen oder Wecker stellen?

In meinem Bekanntenkreis war man sich also weitgehend einig, dass es sich lohnen würde, in aller Früh auf die Strasse zu gehen – auch bei winterlichen Temperaturen. Uneinig war man sich jedoch darüber, ob ich lieber die Nacht durchmachen oder mich nach ein paar Stunden Schlaf aus dem Bett quälen sollte. Ich wählte die zweite Variante und gönnte mir ganze drei Stunden Schlaf nach dem Chienbäse in Liestal. Schon um kurz vor 3 Uhr stand ich dann an der Tramhaltestelle: Ich wollte einen guten Platz ergattern, um nichts zu verpassen.

Ich war erstaunt darüber, wie viele Menschen um diese Uhrzeit auf der Strasse waren und wie ruhig alles zuging. Meine Mitbewohner aus England kamen mit – auch sie hatten den Morgestraich noch nie live erlebt. Unterwegs kauften wir überteuertes Dosenbier – irgendwie mussten wir ja wach werden. Wir waren mit meiner Gotte am Spalenberg verabredet. Um 3.30 Uhr rief sie mich panisch an: Sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben verschlafen! Vielleicht hätte sie lieber durchmachen sollen.

So erlebte ich meinen ersten Morgestraich

Es war tatsächlich wie Magie

Ungeduldig warteten wir darauf, dass es 4 Uhr schlagen würde. Dann plötzlich gingen die Lichter aus und ein Raunen ging durch die Menge. Eigentlich bin ich nicht sehr emotional, doch in diesem Moment lief mir ein Schauer über den Rücken und die angekündigte Gänsehaut stellte sich ein. Die Stadt schien den Atem für einen Moment anzuhalten, die Welt stand still. Und dann begannen die Piccolos und Trommeln zu spielen und die Laternen setzten sich in Bewegung – es war tatsächlich wie Magie.

Wir bestaunten die Laternen und tuschelten über ihre Bedeutung. Immer wieder musste ich das Baseldeutsch entziffern und für meine Freunde ins Englische übersetzen. Müde war jetzt niemand mehr. Wir waren mehr damit beschäftigt, uns im Getümmel nicht zu verlieren. Dass man den Cliquen nachläuft, kenne ich aus Deutschland nicht. In Baden bleiben die meisten am Strassenrand stehen und lassen den Marsch vorbeiziehen. Hier liefen alle durcheinander, alles war in Bewegung. Wir entschieden uns dazu, stehen zu bleiben, um uns nicht zu verlieren.

Die Mehlsuppe hat mich nicht überzeugt

Nach circa eineinhalb Stunden des Staunens machten wir uns auf die Suche nach Mehlsuppe, denn ich wusste, dass diese zur Tradition gehört. Mit dem ungewöhnlichen Frühstück beendeten wir unseren ersten Morgestraich. Ich muss zugeben: Die Basler Fasnacht hat mich an diesem Morgen verzaubert. Auf die Mehlsuppe könnte ich allerdings verzichten.