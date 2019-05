So wurden Basler Trams in Frankreich terrorisiert

Eine Tramchauffeuse wurde auf dem französischen Teil der Linie 3 von Basel nach Saint-Louis (F) mit einem Laserpointer verletzt. Wagenführer weigerten sich, die Linie zu befahren. Am 2. Mai stellten die Basler Verkehrsbetriebe den Betrieb nach 20 Uhr ein.

Zwar fahren die Trams inzwischen wieder nach Plan, jedoch sind nun Details über die Attacken an die Öffentlichkeit gelangt, wie die «bz Basel» berichtet. Die Angaben stammen von Saint-Louis Agglomération.

23. April: Laserpointer-Attacke

Bei diesem Angriff wurde eine Wagenführerin mit einem Laserpointer verletzt. Sie musste in einer Augenklinik behandelt werden. Neu bekannt ist, dass auch der Chauffeur des entgegenkommenden Trams mit dem Gerät angegriffen wurde, die Attacke aber unbeschadet überstand.

26. April: Laser und Steine

Zunächst wurden gegen 22 Uhr Steine gegen ein Tram geworfen. Knapp eine halbe Stunde später kam erneut ein Laserpointer zum Einsatz. Die Täter versuchten, den Chauffeur über den Rückspiegel zu blenden, jedoch ohne Erfolg. Das Tram konnte jedoch erst nach 23 Uhr weiterfahren.

Im gleichen Zeitraum wurde ein Einsatzfahrzeug mit Steinen beworfen.

27. April: Erneute Laser-Attacke

Wieder wurde ein Tramchauffeur mit einem Laserpointer angegriffen. Die französische Police National soll informiert worden sein.

28. April: Tramsurfer

Am Nachmittag und am Abend wurden Tramsurfer gemeldet und die Polizei informiert. In diesem Fall tappten sie aber in die Videofalle: Von der Aktion sollen Aufnahmen existieren.

26. April: Schlechter Spielplatz

Jugendliche sollen auf den Gleisen der Linie gespielt haben. Bei diesem Vorfall, der keine betrieblichen Folgen hatte, handelt es sich um das letzte Vorkommnis vor der zeitweisen Einstellung des Betriebs am 2. Mai.

