Praxis stoppt Corona-Antikörper-Tests

Das Unternehmen Medix Toujours, das im Raum Basel zwei Notfallpraxen und eine Hausarztpraxis betreibt, stellt ab sofort den Einsatz von Antikörper-Tests ein. Das berichtet das Nachrichtenportal Nau.ch. Die Tests würden bei bekannten Corona-Infektionen trotzdem ein negatives Resultat zurückgeben.

Gemäss Hersteller würden die Tests aber lediglich in einem von 100 Fällen ein falsches Positiv ausweisen und keine falschen Negative, wie es weiter heisst. «Wir haben uns anfangs auf die Angaben des Herstellers verlassen», sagt der ärztliche Leiter Axel Rowedder zu Nau. Deshalb habe man die Anwendung für vertretbar gehalten. Nun wolle das Unternehmen seinen Kunden das Geld für die Tests zurückerstatten. In den drei Praxen wurden acht Personen überprüft.

Keine Validierung

Am Montag hatte Patrick Mathys vom BAG beim Point de Presse des Bundes davor gewarnt, dass es für Antikörpertests noch keine Validierung gebe. Zudem betonte er, dass Antikörpertests keine Immunitätstests seien. Sie würden, sofern sie denn funktionierten, lediglich feststellen, ob eine Person mit dem Virus in Kontakt gekommen ist. Mathys riet aber Einzelpersonen davon ab, sich jetzt bereits auf Antikörper testen zu lassen.

Ein validierter Test sei gemäss Mathys vor allem nach der Pandemie nützlich, um ihren Verlauf zu studieren. «Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass eine Grundvalidierung die Voraussetzung für einen Verkauf in der Schweiz sein muss», sagte Rowedder zu Nau.

In der Schweiz sind bereits diverse Tests im Umlauf. Welcher davon in den Basler-Praxen angewendet wurde, wollte Rowedder nicht sagen. Nach seinen Erfahrungen seien alle Schnelltests im Umlauf gleich schlecht, was am Verfahren liege. Dennoch wolle das Unternehmen die Tests wieder aufnehmen, sobald ein verlässlicher Test vorliege.

