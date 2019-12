«Ich lasse mir nicht sagen, womit ich zahlen soll»

Ab Februar 2020 will die Basler Bar Soho in der Steinenvorstadt kein Bargeld mehr annehmen. Damit nimmt sie eine Vorreiterrolle in der Gastroszene der Stadt ein. Grund dafür seien die Vorbeugung gegen Diebstähle und Hygienemassnahmen. Doch nicht alle Kunden freuen sich über den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Das Thema bewegt die Leser. Im 20-Minuten-Talkback wird heiss darüber diskutiert, über 1200 Kommentare sind zum Thema eingegangen. Die bargeldlose Bar bewegt die Gemüter (siehe Bildstrecke).

Mehrere Leser werfen aber auch die Frage auf, ob die Bar überhaupt rechtmässig handelt. Bargeld sei doch ein von Gesetzes wegen gültiges Zahlungsmittel. Darauf verweist auch alt Nationalrat Claudio Zanetti (SVP) auf Twitter.

Das Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel (WZG) ist eindeutig:https://t.co/WgyBNl62kO via @20min pic.twitter.com/GW4SsyBWLZ — Claudio Zanetti (@zac1967) December 23, 2019

Der Jurist hat zwar recht, aber nur bedingt. Denn: Das Bundesgesetz über Währung und Zahlungsmittel (WZG) schreibt zwar vor, dass zur Zahlung Schweizer Banknoten und Münzen akzeptiert werden müssen, bei Verstoss gibt es jedoch keine Sanktionen. Jedes Geschäft kann, wenn es dies den Kunden mitteilt, selbst bestimmen, ob es beispielsweise Kleingeld oder Tausendernoten ablehnen will.

Gegenüber der Konsumentschutzsendung «Espresso» SRF erklärte Philipp Rohr von der Eidgenössischen Finanzverwaltung, es sei auch möglich, Bargeld ganz auszuschliessen und nur «Geld im weiteren Sinne» zu akzeptieren, also zum Beispiel die Bezahlung mit Debit- oder Kreditkarten.

Die Bar, die kein Bares nimmt, entzweit die Gemüter

