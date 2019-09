Massengrab mitten in Basel entdeckt

Bei archäologischen Ausgrabungen in Basel stiessen die Wissenschaftler überraschend auf ein Massengrab. Sie gehen davon aus, dass die 27 jungen Männer, deren Skelette gefunden wurden, Soldaten waren.

Ab Ende Dezember 1813 wurden 32'000 russisch-preussische Soldaten in der Stadt und der Umgebung untergebracht. In der Stadt Basel lebten damals etwa 17'000 Menschen, 20'000 der Soldaten wurden in der Stadt untergebracht. Sowohl die Platz- als auch die Versorgungssituation war verheerend. Die Truppen befreiten die von Napoleon beherrschten Territorien und trugen zu dessen Abdankung 1814 bei.

Es kam zum Ausbruch einer Typhus-Epidemie, bei der mehrere tausend Soldaten und etwa 800 Basler starben, darunter jeder zweite Arzt der Stadt. Die Archäologen gehen davon aus, dass die gefundenen Männer im Zusammenhang mit dieser Epidemie in das Massengrab geworfen wurden, hiess es in der Medienmitteilung zum Fund.

«Wir könnten ihre Herkunft erforschen»

Tatsächlich sei aus Schriftquellen bekannt, dass 1814 am Fundort des Massengrabs auf dem Kasernenareal ein Notfriedhof eingerichtet wurde.

Etwa zwei Wochen dauerten die archäologischen Arbeiten beim Massengrab, so Kantonsarchäologe Guido Lassau. Noch ist nicht entschieden, wie und worauf die Skelette weiter untersucht werden. «Wir könnten durch eine Isotopenanalyse beispielsweise herausfinden, wo die mutmasslichen Soldaten herkamen, das wäre natürlich sehr spannend», sagt Lassau.

«Wir graben nicht alles aus»

Bei den Bauarbeiten vor Ort sei noch ein zweiter Graben entdeckt worden, in dem ebenfalls ein Massengrab vermutet wird, heisst es weiter. Diesen habe man aber nicht untersucht. «Wir graben nicht alles aus, was uns interessiert. Wenn eine Fundstelle nicht konkret bedroht ist, wie etwa durch die aktuellen Bauarbeiten, lassen wir sie unter der Erde», so Lassau.

Der Gedanke dahinter: «Künftige Generationen sind hoffentlich auf einem noch besseren wissenschaftlichen Stand und können noch mehr Informationen aus den Fundstellen gewinnen», erklärt der Kantonsarchäologe.

