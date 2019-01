Sterbehilfe soll in Spitälern möglich werden

Fast überall in der Schweiz sind Spitäler eine Tabuzone für Sterbehilfeorganisationen. Nur in den Westschweizer Kantonen Neuenburg, Genf und Waadt sind Spiäter und Altersheime unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, Exit und Co. Zutritt zu gewähren.

Bald könnte auch Baselland als erster Deutschschweizer Kanton diese Praxis übernehmen. Wie die «BZ Basel» am Dienstag berichtete, arbeitet die Baselbieter Sicherheitsdirektion zurzeit an einer entsprechenden Vorlage. Anstoss hatte eine Motion von Hans-Urs Spiess (SVP) im Kantonsparlament gegeben. Diese verlangte, dass die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass die Sterbehilfeorganisationen an den Kosten der vorgeschriebenen strafrechtlichen Untersuchungen eines Falles beteiligt werden.

Recherchen der Zeitung zeigen nun, dass die Regierung dies zum Anlass für eine gemäss Direktionssprecher Adrian Baumgartner «ganzheitliche» Betrachtung nimmt. Dies ist auch im Sinne des Motionärs. «Ich wäre der erste, der die Lösung Waadt begrüssen würde», lässt er sich zitieren.

Suizidhilfe ist in Spitälern noch ein ethisches Tabu

Das Anliegen dürfte politisch breite Unterstützung geniessen. Klaus Kirchmayr, Fraktionsschef der Grünen/EVP, äusserte sich auf Nachfrage der BZ Basel positiv. Auf wenig Begeisterung stösst das Ansinnen allerdings bei den Spitälern selbst. Das Kantonsspital Baselland verweist in einer Stellungnahme auf seine interne Ethik-Richtlinie, die grundsätzliche keinen assistierten Suizid im Spital zulässt. Gleiches gilt auch am Basler Universitätsspital.

Bei Alters- und Pflegeheimen wäre eine gesetzliche Verpflichtung zur Kooperation mit Sterbehilfeorganisationen kein Paradigmenwechsel mehr. Bereuts heute gewähren in Basel-Stadt zwei Drittel der Institutionen Sterbehilfeorganisationen Zugang. Im Baselbiet besteht noch keine einheitliche Regelung.



