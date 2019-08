Auf einem Bänkli wartete ein Mann mit 20'000 Fr.

Es war nur einer von vielen Anrufen, den der Empfang des Basler Tierheims am Freitag, 2. August entgegennahm. Doch der machte die Mitarbeiterinnen stutzig. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, versprach dem Tierheim eine Spende.

Umfrage Spenden Sie auch für Tiere? Nein, ich spende für Menschen.

Ich spende generell nicht.

Ja, ich spende regelmässig.

Je nach dem, wie viel Geld ich Ende Monat übrig habe, spende ich etwas.

Ich spende generell nicht.

Die Übergabe solle im Airport Hotel Basel stattfinden, so der Anrufer. Im selben Gebäude wird auch ein Casino betrieben. «Zuerst dachten wir an einen Scherz und diskutierten darüber», schreibt die Stiftung Tierschutz beider Basel in einer Mitteilung.

Man habe sich dann aber entschlossen, sich auf die Sache einzulassen und fuhr zum Hotel. Tatsächlich wartete auf einer Bank beim Hotel ein den Tierheim-Mitarbeitern unbekannter Mann. Er übergab ihnen ein Couvert mit dem Logo des Hotels.

Eine Fahrt, die sich gelohnt hat

Im Umschlag befanden sich 20 1000er-Noten. Das Geld sei ursprünglich für etwas anderes geplant gewesen, erklärte der Unbekannte. «Seine Schwester hätte jedoch einen Hund von unserem Tierheim adoptiert und sei begeistert von der Arbeit des gesamten Teams. Die beiden Geschwister haben sich unterhalten und so haben sie diesen für uns wunderbaren Beschluss gefasst und in die Tat umgesetzt», schrieb das Tierheim.

Vielleicht habe der Unbekannte Glück im Casino gehabt, mutmasst der Tierschutz. Man wolle sich beim anonymen Spender herzlich für die grosszügige Spende und das damit verbundene Vertrauen bedanken.



(kom)