Hunde nur mit Karton gegen Kälte geschützt

Der erste Schnee ist längst gefallen, und mit dem Schnee kommt die eisige Winterzeit. Doch was aus dem Fenster der warmen Stube ein winterliches Spektakel sein mag, ist für Menschen ohne ein festes Dach über dem Kopf bitterer Alltag. Auch die treuen Begleiter der Obdachlosen sind der Witterung ausgesetzt.

«Auf einem Spaziergang habe ich in Weil am Rhein bei Basel in der Nähe eines Obdachlosenheims Hunde gesehen, die mit Karton zugedeckt waren», erzählt die Baslerin Fabienne Schwarz (27) gegenüber 20 Minuten. Bei diesem Anblick sei ihr zusammen mit ihrem Vater die Idee für eine Spendenaktion gekommen und auf Facebook machte die Hundefreundin ihre Idee auch gleich publik.

Die gesammelten Kleider bringt sie dann persönlich in die Tagesstätte für Wohnungslose: «Ich hätte auch alle Sachen irgendwo abgeben können, das wollte ich aber nicht. Ich will den Leuten die Spenden selber geben, um den Spendern später auf Fotos zu zeigen, wo ihre Sachen hinkommen», so Schwarz.

Hunde spüren Kälte



Corinna Frana, Projekt Managerin der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, hält die Spendenaktion für eine gute Idee: «Alle Tiere spüren die Kälte und frieren, wenn sie die ganze Nacht auf dem kalten Boden verbringen müssen. Daher finde ich die Aktion auf jeden Fall sehr sinnvoll.» Tiere von Obdachlosen seien der Witterung gegenüber sicher mehr exponiert, daher müsse man sie sowohl vor Hitze wie auch vor Kälte schützen.

Frana betont aber auch, dass nicht alle obdachlosen Hunde krank seien: «In der Regel sind Hunde von Randständigen sehr gesund und es wird gut zu ihnen geschaut.»

Aktion stiess auf offene Ohren

Schon nach kurzer Zeit stiess die Idee von Fabienne Schwarz bei weiteren Hundefreunden auf Begeisterung. Dutzende User meldeten sich und versprachen, aus ihrem Keller Winterbekleidung für die Vierbeiner zu holen. Bereits zwei Tage nach dem Aufruf konnten sieben Hunde mit einen Mantel gegen die Kälte geschützt werden. Mittlerweile erhielt Schwarz schon fast 30 Mäntelchen und Decken, Bettchen, Futter und weitere Hundeaccessoires, wie sie erzählt: «Diese enorme Anteilnahme der Leute freut mich sehr.»

Auch die Vierbeiner und ihre Herrchen sind glücklich: «Die Hundebesitzer haben sich riesig gefreut. Sie können es fast nicht glauben, dass es so viele Leute gibt, die für Hunde spenden.»

Vor allem in Obdachlosenheimen in Weil am Rhein stösst Schwarz auf Begeisterung und Kooperation. Ihr nächstes Ziel ist es nun, auch Hunde in Basel einzudecken, damit ihr das gelingt, braucht sie aber weitere Spenden: «Ich habe ganz viele kleine Mäntel bekommen, brauche aber unbedingt noch mehr Mäntel in der Grösse 60 oder 65.»



(mis)