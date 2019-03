Spender sammeln Geld für die Familie von Ilias

Auf dem Weg von der Schule nach Hause wurde der Erstklässler Ilias M.* am Donnerstag in Basel von einer 75-jährigen Frau niedergestochen. Er verstarb im Spital. Seine Familie liess ihn am Samstag im Kosovo beerdigen, weil er da am liebsten Ferien machte.

Die Anteilnahme ist gross. Viele wollen die Familie nun auch finanziell unterstützen. Einer von ihnen ist Eduard (27) aus Luzern. «Wie die ganze Schweiz war auch ich von dieser Tragödie schockiert. Obwohl ich keine Kinder habe, möchte ich mir nicht vorstellen, wie es sein muss, das eigene Kind auf diese Art und Weise zu verlieren», erklärt er.

Aus eigener Erfahrung wisse er, dass bei einem Todesfall die Familie schnell einmal mit Kosten in Höhe von mehreren Tausend Franken konfrontiert wird. «Da kommen die Kosten für die Flüge, die Beerdigung und die Trauerzeremonie zusammen.»

Das Ziel sind 20'000 Franken



Am Freitag habe er bis gegen Mittag darauf gewartet, dass irgendwo auf Facebook eine Aktion gestartet wird, um etwas Geld zu spenden. «Als Zeichen der Solidarität und natürlich auch als Unterstützung für die junge Familie. Jeder braucht mal Unterstützung, und ich wünsche mir, dass jeder sie erhält.»

Da er nichts gesehen habe, habe er seine am Donnerstag erstellte Gofundme-Kampagne aufgeschaltet. «Zuerst teilte ich sie mit Familienangehörigen. Das erste Geld kam auch von ihnen. Danach habe ich die Kampagne in verschiedenen Gruppen geteilt.» Er habe die Aktion erst anonym starten wollen, jedoch sei dies auf der Plattform nicht möglich.

Bis am frühen Sonntagnachmittag kamen über 2400 Franken zusammen. Das Ziel seien 20'000 Franken. «Auch wenn es weniger sind, ist es nicht schlimm. Hauptsache, die Eltern haben etwas», erklärt Eduard. «Das Geld will ich direkt auf das Konto der Eltern überweisen.»

Fussballverein sammelt über 5000 Franken

Auch der FC Dardania Basel hat Geld für die Familie gesammelt. Auf Facebook heisst es: «Wir bedanken uns bei den Spielern, ihren Familien, Freunden und den Vorstandsmitgliedern, die gestern mit einer von den Spielern gestarteten Initiative innerhalb von zwei Stunden über 5000 Franken gesammelt haben, um den Verlust der Familie etwas zu lindern. Möge Gott die Teilnehmer belohnen, die sich mit der Familie des Kleinen solidarisiert haben. Ruhe in Frieden, kleiner Ilias.» Der Verein war auch am Trauermarsch am Samstag dabei.

Jetmira Avdili, eine karitative Helferin aus Solothurn, hat ebenfalls Spenden gesammelt. «Insgesamt sind rund 1500 Euro zusammengekommen.» Sie werde der Familie weiterhin – nicht nur finanziell – beistehen.

Die Familie habe nicht damit gerechnet, dass ihr finanziell geholfen werde. Avdili: «Sie ist sehr überrascht und dankt von Herzen.»

*Name der Redaktion bekannt



(qll)