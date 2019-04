Stadt entsorgt ihren Stau in die Dörfer

Mit einem Verkehrslenkungskonzept soll in Basel der Autoverkehr auf den Hauptverkehrsachsen flüssiger werden. Auf diesem Weg will die Regierung die Wohnquartiere vom Durchgangsverkehr entlasten und so die Lebensqualität erhöhen.

Für die Umsetzung des Konzeptes beantragt die Regierung beim Grossen Rat einen Kredit von 1,22 Millionen Franken. Umgesetzt werden sollen die vorgesehenen Massnahmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch innerhalb der kommenden fünf Jahre, dies koordiniert mit jeweils ohnehin anstehenden Strassenunterhaltsprojekten.

Staus nach Baselland verlagern

Kern des Verkehrslenkungskonzepts sind sogenannte Dosieranlagen. Diese sollen dafür sorgen, dass zu den Hauptverkehrszeiten an den neuralgischen Punkten der Autoverkehr flüssiger wird. Erreicht werden soll dies mit der Steuerung der Lichtsignalanlagen. Die dadurch entstehenden Staus sollen in weniger sensible Strassenräume verlegt werden, wie es im Communiqué heisst.

Weniger sensible Strassenräume liegen nach Ansicht der städtischen Verkehrsplaner im Kanton Baselland. Mit dem strassenaffinen Nachbarkanton wurde das Konzept nicht besprochen. Die Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro (FDP) ist gar nicht erfreut. «Ich weiss nichts davon. Und es ist grundsätzlich nicht in meinem Sinn, dass Staus in Richtung ­Baselland verlagert werden», sagte sie gegenüber der «Basler Zeitung».

Auch der Basler Alt-Regierungsrat Jörg Schild (FDP) konnte sich einen bissigen Kommentar zur Basler Rotlicht-Offensive nicht verkneifen.

Autolobby schäumt

Eingestellt werden sollen die Dosieranlagen überdies so, dass weder der Verkehrsablauf an den benachbarten Knoten noch der öffentliche Verkehr behindert werden. Die Regierung verspricht sich auch für die Fussgänger und Velofahrer eine Verbesserung der Situation. Vorgesehen sind insgesamt sieben Dosieranlagen. Eine erste ist vergangenes Jahr an der Kreuzung Elsässerstrasse/Hüningerstrasse getestet worden. Der Piltoversuch verlief gemäss der Mitteilung erfolgreich.

Dieser Darstellung widerspricht der Automobil-Club der Schweiz. Der Pilotversuch habe kaum Wirkung gezeigt. «Unzählige Autos stehen nun 14 statt nur 10 Minuten im Stau und stossen mehr CO2 aus», wird ACS-Geschäftsführer Christian Greif zitiert. Er glaubt, dass mit den Dosierstellen zudem die Quartiere mit Mehrverkehr belastet werden, weil die Leute den Rotlichtern ausweichen würden.

Quartierstrassen entlasten

Genau das soll aber nicht passieren. Um die Wohnquartiere vom motorisierten Individualverkehr zu entlasten, sieht die Regierung neben den Dosieranlagen weitere Massnahmen vor. So soll mit einer optimierten Wegweisung, die auch in Navigationsgeräte aufgenommen wird, verhindert werden, dass Ortsunkundige mit dem Auto ungewollt in Quartieren landen. Mit neuen Abbiegeverboten oder Einbahnstrassen sollen Quartiere zusätzlich von Schleichverkehr entlastet werden.

Mit diesen geplanten Verkehrslenkungsmassnahmen steht Basel nicht allein da. Städte wie Bern und Zürich sowie im Ausland haben solche bereits eingeführt. Nach Angaben der Regierung sind die Erfahrungen dort gut und die Akzeptanz hoch.

