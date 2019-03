«Das Schlimmste am Aufräumen ist das frühe Aufstehen. Trotzdem sind alle gut drauf und voller Tatendrang. Die Arbeit macht auch Spass», so Stefan Pozner, stellvertretender Leiter der Stadtreinigung am Donnerstagmorgen nach dem Ändstraich. Das Schönste sei, sich nach getaner Arbeit zufrieden wieder ins Bett zu legen.

40 Mitarbeiter der Stadtreinigung haben bereits in der Spätschicht am Mittwochabend mit der Arbeit begonnen. Um 4 Uhr am Donnerstagmorgen standen weitere 250 Einsatzkräfte auf dem Barfüsserplatz, Marktplatz und dem Claraplatz bereit. Kurz nach dem Ändstraich begann vor dem Hintergrund von Trommeln und Piccolos die grösste Aufräum- und Putzaktion des Jahres.

«Ihr macht das super»

«Ihr macht das super. Ich bewundere euch und danke euch sehr. Ihr seid die wahren Helden der Fasnacht», lobte ein Fasnächtler die Schwerstarbeit auf dem Barfüsserplatz. Es ist sprichwörtlich Schwerstarbeit, was die Stadtreiniger leisteten während der Fasnacht. Bis am Mittwoch wurden bereits 163 Tonnen Fasnachtsabfälle aufgeräumt. «Es werden sicher noch einmal weit über 100 Tonnen dazukommen», schätzt Pozner. Von Besen über Schneepflüge bis zum Bagger bot die Stadtreinigung alles auf, was in Basel zur Verfügung steht. Auf dem Messeplatz befand sich die «Räppliburg»: Von diesem Umschlagplatz wurde der Abfall in die Kehrichtverwertungs-Anlage gefahren.

Am späteren Donnertagvormittag war dann ausgezählt. 405 Tonnen Räppli und andere Fasnachtabfälle wurden während der drey scheenschte Dääg insgesamt eingesammelt. Pro Mitarbeiter der Stadtreinigung sind das stolze 1,62 Tonnen.

Aufräumen nach dem Ändstraich

Dass nach der Fasnacht schnell wieder Normalität einkehre und die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren könnten sei nicht alleine der Stadtreinigung zu verdanken. Man arbeite eng mit der Stadtgärtnerei und weiteren Abteilungen des Tiefbauamts zusammen: «Wenn ein Fahrzeug beispielsweise einen Platten hat oder wir einen verstopften Schacht haben, stehen uns die Kollegen sofort zur Verfügung», so Pozner. Mit vereinten Kräften wurde dafür gesorgt, dass die Hauptachsen für den Tramverkehr ab 6 Uhr wieder frei waren.

Nasse Räppli machen das Aufräumen schwer

Die Arbeit wurde durch den Regen in der vergangenen Nacht erschwert. «Die Räppli sind vollgesogen mit Wasser und dadurch schwer. Sie kleben und das ist natürlich nicht so angenehm wie wenn es trocken wäre», so Pozner. Er sei froh, dass es aufgehört hat zu regnen. Obwohl es teils sehr «gruusig» sei, die Strassen von Räppli zu befreien, wünscht sich Pozner kein Räppli-Verbot: «Fasnacht ohne Räppli kann man sich nicht vorstellen. Das gehört einfach dazu.»