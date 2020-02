Hier wird der riesige Müllberg beseitigt

Auf dem Trottoir vor dem Mehrfamilienhaus an der Brombacherstrasse 2 in Basel türmte sich der Müll, nachdem eine Mieterin nach ihrem Wegzug ihr Inventar dort entsorgt hatte. Nachbarn wie Vermieter waren frustriert.

Umfrage Haben Sie auch mit Abfallsündern zu kämpfen? Ja, die ganze Zeit.

Sehr selten.

Nein, eigentlich nicht.

Ich bin selber Abfallsünder.

Am Montag um 14 Uhr traf der Müllwagen der Basler Stadtreinigung an der Brombacherstrasse ein. Das Personal hatte bereits die reguläre Tour am Morgen hinter sich, wie ein Mitarbeiter gegenüber 20 Minuten erklärt. Insgesamt tauchten sieben Männer und eine Frau auf, um den Berg abzutragen. Sie beförderten zum Teil ganze Möbelstücke in den Kehrrichtwagen, der den Abfall in kleine Teile zerlegte. Innert 25 Minuten war die Mülldeponie verschwunden.

Abfallkontrolle muss grünes Licht geben

Die Wilddeponie sei am Freitagmorgen von einem Mitarbeiter auf seiner täglichen Runde registriert worden, so Stefan Pozner von der Stadtreinigung Basel-Stadt auf Anfrage von 20 Minuten. «Unsere Mitarbeiter erfassen diese illegalen Abfallentsorgungen. Diese Information wird dann an die Abfallkontrolle weitergereicht.»

Die Kontrollinstanz gebe dann nach allfälligen Abklärungen der Stadtreinigung die Erlaubnis, dass der Müll eingesammelt werden kann. Matthias Nabholz, Amtsleiter des Amts für Umwelt und Energie, bestätigt: «Die Abfallkontrolle des Kantons Basel-Stadt war am Freitag vor Ort und hat die wilde Deponie kontrolliert».

Abfallsünder erhalten 200 Franken Busse

Erst wenn die Abfallkontrolle grünes Licht gibt, räumen Mitarbeiter der Stadtreinigung den illegal deponierten Abfall weg. Pozner von der Stadtreinigung sagt, man habe «angesichts der beachtlichen Menge an Müll an der Brombacherstrasse einen leeren Kehrrichtwagen aufbieten» müssen. Darum fand die Reinigungsaktion erst am Nachmittag statt. Ausserdem würde der Müll vor Ort getrennt, weshalb für diesen Einsatz mehrere Fahrzeuge aufgeboten wurden.

Die Verursacher des Abfallbergs müssen mit Ordnungsbussen rechnen. «Es wurden drei Verursacher ermittelt», sagt Nabholz. «Die Abfallsünder erhalten je eine Busse von 200 Franken.» Dass wilde Deponien kontrolliert werden, komme täglich vor, so Nabholz. «Pro Jahr können so zwischen 200 und 400 Verursacher von wilden Deponien in Basel eruiert und gebüsst werden.»

(obr)