Ständeratskandidatin hält Homosexualität für heilbar

Die «Basler Zeitung» hat der EVP-Ständeratskandidatin Elisabeth Augstburger (58) ein grosses Portrait gewidmet. Dabei wurde die Baselbieter Politikerin auch auf die umstrittene Konversionstherapie für Homosexuelle angespochen. Gemäss der Zeitung vertritt Augstburger die Haltung, die Therapie helfen könne, «sofern die oder der Betroffene das auch will».

Was ist Konversionstherapie?



Konversionstherapie oder Homo-Heilung basiert auf dem Glauben, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen durch eine Behandlung geändert werden kann. Das gilt wissenschaftlich als widerlegt.



Bereits 1991 setzte sich der Psychologe und LGBT-Spezialist Douglas Haldeman mit der Praxis auseinander. In einer Methode wurden den Betroffenen homoerotische Bilder gezeigt und gleichzeitig Übelkeit verursachende Medikamente verabreicht oder ihnen Elektroschocks verpasst, schreibt Haldeman.



Eine weitere Methode ist laut Haldeman die religiöse Konversion. Dabei hätten medizinische Laien, meist mit religiös-fundamentalistischem Hintergrund, versucht, Homosexuelle mit spirituellen Mitteln zu bekehren. Das Resultat seien oft Behandelte mit psychischen Problemen von gemindertem Selbstwertgefühl bis zur Selbstmordgedanken.



Andere Methoden würden forcierten Sex mit dem anderen Geschlecht beinhalten, oder das Einflössen des Gedankens, dass die Homosexualität einer Person nur der Versuch sei, vorhandene psychische Schäden zu reparieren.





Zwang dürfe «auf keinen Fall» ausgeübt werden, wird Augstburger in der BaZ zitiert, doch die Aussage zur Heilbarkeit von Homosexualität blieb im Raum stehen. Umgehend ergoss sich ein Shitstorm sondergleichen über die EVP-Politikerin. Auf Twitter kursieren bereits falsche Wahlplakate, die Augstburgers Haltung anprangern.

Liebe @evppev @EVP_BL I fixed that for you. pic.twitter.com/HTGxcG4Foq