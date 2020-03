Star-Storch Lenny ist tot – und gibt ein Rätsel auf

«Wo ist Zolli-Storch Lenny?», fragten sich die Fans der Storchen-Berühmtheit Ende Februar in besorgter Ungewissheit. Denn vor über drei Monaten snackte Lenny noch gemütlich auf seiner «liebsten» Mülldeponie Burguillos in der Nähe von Sevilla – plötzlich fehlte dann aber jegliche Spur des Star-Storchs aus dem Basler Zoo. Normalerweise konnten Fans 1:1 mitverfolgen, wo sich der mit einem Sender ausgestattete Vogel herumtrieb.

Dann, Ende Februar, als noch immer Funkstille herrschte und es keine Neuigkeiten von dem Zugvogel gab, vermutete die Gesellschaft Storch Schweiz bereits: «Vermutlich ist Lenny in Spanien verunglückt.» Ein Team des spanischen Projektpartners SEO Birdlife machte sich daraufhin auf die Suche nach Lenny. «Die spanischen Kollegen versuchen alles, um den Storch zu finden», sagte Margrith Enggist von Storch Schweiz damals zu 20 Minuten.

Jetzt herrscht für die Fans traurige Gewissheit. Denn wie Telebasel berichtet, schrieb der Zoo am Donnerstagabend auf Facebook: «Leider hat uns gerade die traurige Nachricht erreicht, dass Senderstorch Lenny definitiv nicht mehr am Leben ist.» Trotz enorm schwieriger Bedingungen habe das Team von Birdlife Spanien den Sender nun doch gefunden. An der Fundstelle seien laut Storch Schweiz der kaputte Sender und eine Menge Federn gelegen. Es werde vermutet, dass der Storch von einem Steinadler erbeutet worden sei.

«Mein Herz zerbrach in 1000 Stücke»

«Wir sind sehr dankbar für die vielen Jahre, in denen Lenny uns auf seinen Reisen in den Süden mitgenommen hat», schreibt der Zolli. Die Reisen mit Lenny starteten bereits im Jahr 2013. Damals wurde der Vogel mit einem Datenlogger versehen, mit dem er von diesem Zeitpunkt an fast sieben Jahre lang lückenlos überwacht werden konnte. Lenny und sein Logger hätten über viele Jahre einwandfrei funktioniert und somit Zehntausende wertvolle Datensätze geliefert. Dies sei nicht selbstverständlich, in der Realität würden viele Datenlogger wegen technischer Problemen oder des frühzeitigen Tods der Vögel ausfallen.

«Der Tod von Lenny ist ein grosser Verlust für das Projekt SOS-Storch, für den Zolli, aber sicher auch für euch, die mit Lenny jedes Jahr mitfieberten und ihn auf seinen Reisen begleiteten», schreibt der Zoo.

Die Anteilnahme unter dem Facebook-Beitrag ist gross. Bereits über hundert Leute sprachen ihr Beileid für die Zolli-Legende aus. «Ich bin zutiefst traurig und werde dich immer in guter Erinnerung behalten. Herzlichen Dank für alles, Lenny», schreibt eine Frau. Eine andere kommentiert: «Mein Herz ist in 1000 Stücke zerbrochen. Bin am Heulen ohne Ende. Oh Lenny, du wirst mir unendlich fehlen.»

War Lenny eine Dame?

Obwohl der Storch über sieben Jahre hinweg beobachtet wurde, ein letztes Geheimnis hat der über Basel hinaus bekannte Lenny wohl doch in den Tod genommen. Eine Medienmitteilung von Storch Schweiz zum Verschwinden Lennys gibt ein Rätsel auf – abwechselnd ist von Lenny als «er» und als «sie» die Rede. Tanja Dietrich, Pressesprecherin vom Zoo Basel, antwortet auf die Frage nach Lennys Geschlecht: «Das ist bei Störchen ganz schwer zu sagen. Man kann dies nur feststellen, wenn man sie bei der Paarung beobachtet.»

Um Lennys Geschlecht herauszufinden, beobachte man seine ehemalige Partnerin jetzt sehr genau, um so festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen weiblichen Vogel handelt – würde sich herausstellen, dass es sich um einen männlichen Storch handelt, wäre klar: Lenny war entgegen bisheriger Annahmen eine Storchendame.

