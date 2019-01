Er dachte an Einkäufe, als er den Tanklaster rammte

Der Verursacher des Horror-Crashs mit einem Methanol-Lastwagen auf der A2 bei Pratteln vom 14. März 2018 ist rechtskräftig verurteilt: 20 Minuten konnte den anonymisierten Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft einsehen.

Der Mann darf sich nun nichts mehr zuschulden kommen lassen, sonst wird er zur Kasse gebeten. Er wurde der fahrlässigen schweren Körperverletzung sowie der groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig erklärt und zu einer auf zwei Jahre bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 120 Tagesätzen à 150 Franken (18'000 Fr.) verurteilt. Zudem muss er eine Busse von 2000 Franken bezahlen. Inklusive Verfahrens- und Urteilsgebühr fallen für den Unfallfahrer Kosten über 6421 Franken an.

Verbrennungen, Brüche und vier Operationen

Der Strafbefehl gibt auch Aufschluss darüber, wie es zu dem Unfall kam, der verheerende Folgen hätten haben können. Der Chauffeur des vollbeladenen Ethanol-Tanklastwagens wurde gerade noch rechtzeitig von Rettungssanitätern, die zufälligerweise die Unfallstelle passierten, aus der Fahrerkabine befreit werden, bevor diese in Flammen aufging.

Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades, ein Schädel-Hirn-Trauma, Rippenbrüche, eine Mittelhandfraktur und Rissquetschwunden. Im Spital musste er vier mal operiert werden und blieb in der Folge mehrere Monate arbeitsunfähig.

Plötzlich dachte er ans Einkaufen

Der Unfallverursacher war kurz vor dem Unfall unterwegs nach Hause, «als ihm unvermittelt die Idee kam, am Dreispitz noch ausstehende Einkäufe vorzunehmen», hielt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl fest. Also zog er in seinem Mercedes-Benz D E250 von der äussersten Überholspur abrupt zwei Fahrstreifen nach rechts, um die Ausfahrt St. Jakob anzusteuern. Schon beim ersten Spurwechsel musste ein Fahrzeug abbremsen. Dann prallte er heftig gegen die linke Vorderachse des Zugfahrzeugs des Methanol-Tanklastwagens.

Das halsbrecherische Manöver ist auch von Verkehrskameras aufgezeichnet worden. Das Video des Unfalls gelangte durch eine bis dato unbekannte Quelle Ende 2018 an die Öffentlichkeit.

Autobahn-Totalsperrung und Verkehrskollaps

Beim den Aufprall zog das Zugfahrzeug unvermittelt nach rechts, so dass der Anhänger nach links seitlich wegstürzte und die Fahrzeugkombination auseinanderbrach. Der mit rund 24'000 Litern leicht brennbarem Methanol beladene Anhänger fing im Gegensatz zum Zugfahrzeug zum Glück kein Feuer. Die Autobahn blieb stundenlang komplett und in Fahrtrichtung Basel bis am späteren Abend gesperrt, was zu einem grossflächigen und anhaltenden Vekrehrskollaps in der Region Basel führte.

