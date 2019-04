Südkorea-TV beschuldigt Schweizer für Erdbeben

Die südkoreanische Stadt Pohang an der Ostküste des Landes wurde am 15. November 2017 von einem Erdbeben der Stärke 5,4 auf der Richterskala erschüttert. Das Beben verursachte schwere Schäden an der Infrastruktur und beraubte über 1500 Menschen ihres Obdachs. Es wurden 67 Personen verletzt.

Umfrage Was halten Sie von Geothermie? Ich bin von der Technologie überzeugt. Man muss sie nur verfeinern.

Meiner Meinung nach ist sie zu gefährlich.

Ich weiss es nicht.

Nun glaubt das südkoreanische Staatsfernsehen, die Verantwortlichen für die Katastrophe in der Schweiz gefunden zu haben, wie die «bz Basel» schreibt. Ein Kamerateam des Senders KBS habe gar in Basel recherchiert.

Verbindung zu Basler Geothermie-Projekt?

Am 30. März 2019 kam ein internationales Expertenteam zum Schluss, dass ein Geothermie-Experiment in Pohang wahrscheinlich zum Erdbeben geführt hatte. Es wurde Wasser in eine Tiefe von über vier Kilometern gepumpt, um es von der Erdwärme erhitzen zu lassen und so Energie zu gewinnen. Diese Aktivität habe dann die Erschütterungen ausgelöst.

Die Verbindung in die Schweiz soll der Geothermie-Experte Markus Häring sein. Er leitete die Tiefenbohrungen in Basel, die im Dezember 2006 ein Beben der Stärke 3,4 auf der Richterskala auslösten und die Bevölkerung der Region in Angst und Schrecken versetzten.

Doch Häring traf keine Schuld am Vorfall in der Schweiz. Er wurde 2009 vom Strafgericht Basel-Stadt von allen Vorwürfen freigesprochen. Dennoch hat sich KBS auf Häring eingeschossen. Er soll als Berater für die südkoreanische Firma tätig gewesen sein und umgerechnet 190'000 Franken Honorar kassiert haben, wie in der bz weiter zu lesen ist.

Häring dementiert

«Ich hatte nie mit dem Projekt in Pohang zu tun», sagt Häring gegenüber der Zeitung. Man habe dort nichts von den Erfahrungen in Basel gelernt.

Peter Meier, Geschäftsführer von Geo Energie Suisse, geht noch einen Schritt weiter und weist die Schuld den Verantwortlichen vor Ort zu: Die Koreaner hätten gegen ihre eigenen Vorgaben verstossen und 900 bar Druck eingesetzt – dreimal so viel wie in Basel. «Es hätte wahrscheinlich nicht gebebt, wäre mit wesentlich weniger Druck gearbeitet worden», sagt Meier der bz.

(KOM)