«Viele überleben den Sprung schwer verletzt»

Fünf bis sechs Personen springen Jahr für Jahr von der Pfalz beim Basler Münster die 18 Meter in die Tiefe, um ihr Leben zu beenden. Doch nicht für alle endet der Sprung mit dem Tod, weiss der Basler Arzt und LDP-Grossrat Felix Eymann. «Zum grössten Teil überleben diese Leute mit Querschnittslähmungen oder anderen Verletzungen, welche zu einer lebenslangen Behinderung führen», schreibt er in einer Interpellation.

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Der LDP-Mann fordert die Politik auf, aktiv zu werden. Konkret macht er sich dafür stark, dass die Pfalz mit «Sicherheitseinrichtungen» versehen wird und zwar «zeitnah». Jeder Tote sei einer zu viel. Zudem gelte es auch die Personen, die sich unter der Pfalz aufhalten, zu schützen.

Forderungen wurden bereits gestellt

Die Thematik und Forderungen sind keineswegs neu. Nachdem 2009 vier Personen ihr Leben mit einem Sturz von der Pfalz beenden wollten, waren Massnahmen im Gespräch. Die Behörden seien dann jedoch zum Schluss gekommen, dass man nicht jede Stelle in der Stadt, an der ein Suizid theoretisch möglich wäre, mit baulichen Massnahmen absichern könne, so die «bz basel».

Passiert ist in den letzten zehn Jahren nichts. Bis heute ist der geschichtsträchtige, touristische Ort ungeschützt: Das Geländer vor der viel besuchten Brüstung, von der man auf den Rhein schauen kann, ist gefährlich nieder.

Möglichkeiten für Suizid-Präventionen gebe es eine Handvoll. Beispielsweise Sicherheitsnetze oder Nottelefone, wie sie teils auf Brücken zur Verfügung stehen.

«Nach Behandlung bereuen Betroffene Suizidversuch»

Eymann ist sich sicher: «Nach einer psychiatrischen Betreuung bereuen viele Betroffene später, was sie getan haben. Seine Interpellation hat den Stein ins rollen gebracht: Das Bau- und Verkehrsdepartement will nun handeln.

Vor den Sommerferien wurde eine externe Expertenanalyse in Auftrag gegeben, beantwortete der Regierungsrat Eymanns Interpellation Anfang November. Diese habe zum Ziel,

eine Übersicht möglicher Massnahmen zu erstellen, die Sprünge in die Tiefe von der Pfalz «be- oder verhindern». «Bei der Evaluation allfälliger Massnahmen werden insbesondere auch historische und touristische sowie denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt.» Ziel sei es 2020 die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die Situation an der Pfalzmauer zu entschärfen.

Eymann äusserst sich gegenüber 20 Minuten erstmals zu den Antworten der Regierung. Er sei erfreut, dass etwas gehe, wundere sich jedoch, dass das Ganze so viel Zeit in Anspruch nehme, sagt er.

(jd)