Tatu (30) lag tot und mit Bisswunden im Gehege

Mit der Eingewöhnung habe sich der Zoo Basel bewusst Zeit gelassen, wie der Mitteilung am Dienstagmittag zu entnehmen war. Schrittweise und unter Beobachtung der Tierpfleger lernte der Schimpanse seine neuen Mitbewohner kennen. «Insbesondere mit seinem Sohn Kume, der bereits vor sechs Jahren nach Basel kam, verstand er sich gut», so der Zolli.

Am Sonntagmorgen, 15. Dezember, lag Tatu tot im Gehege. Die Todesursache ist noch unklar. Der Körper wird zurzeit im Institut für Tierpathologie der Universität Bern untersucht. Der Menschenaffe hatte Bisswunden am Körper und erste Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Tatu eine schwere Bauchfellentzündung hatte. Die Entzündung habe bereits länger bestanden, so der Zolli.

In der Schimpansengruppe sei es ruhig. Es war geplant, dass Tatu als Team-Senior seinen Sohn bei der Führung der Schimpansengruppe mit den zahlreichen Jungtieren unterstützt, wie der Zolli schreibt.

(jd)