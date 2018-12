Speed-Dating für Keusche und getrenntes Schlafen

Wenn das Praise Camp alle zwei Jahre seine Flaggen in Basel hisst, mutieren die Messehallen der Stadt für sechs Tage zu einer der grössten Kirchen der Welt. Am Donnerstag, 27. Dezember, war es wieder so weit. Zu Tausenden reisten junge Christen im Alter zwischen 13 und 25 Jahren am Nachmittag an und bevölkerten bei frostigen Temperaturen den Messeplatz, bevor sie in die Hallen eingelassen wurden. Erwartet werden am «grössten christlichen Jugendcamp der Schweiz» laut den Veranstaltern rund 5800 Besucher.

Umfrage Würden Sie ins Praise Camp gehen? Ja, das sieht doch toll aus.

Nein, das ist nicht für mich.

Ich weiss nicht.

Bis 1. Januar feiern die jungen Gläubigen unter dem Motto «Pray – Wie im Himmel, so auf Erden» ihren Glauben ab. «Es ist jedes Jahr mega krass cool. Man kann neue Leute kennenlernen und ich liebe Worship-Zeiten», schwärmt Nadja Hunziker (19), die aus Wil SG nach Basel angereist ist. Das Praise Camp ist die grösste Veranstaltung ihrer Art in der Schweiz. Sie wird von freikirchlich evangelikalen Organisationen ausgerichtet und zieht denn vor allem auch Mitglieder von Freikirchen an.

Neben Konzerten von Acts wie Gospel-Rapper Guvna B aus England und der Outbreakband aus Deutschland soll auch Zeit für Besinnliches und Soziales bleiben. Dafür werden zahlreiche Glaubens-Workshops und sogar Speed-Dating angeboten.

Gemeinsamkeit im Vordergrund

«Wir ermutigen uns gegenseitig, überzeugt und beständig mit- und füreinander zu beten», so die Veranstalter. Auch viele der Besucher sind genau für dieses Miteinander angereist. So sagt Mirco Luck (21), ebenfalls aus Wil: «Ich erwarte, dass ich viele neue Leute kennenlerne und mit ihnen über Glaube, Gott und die Welt diskutieren darf.»

Strikte Trennung herrscht hingegen bei den Schlafräumen der Geschlechter. Wie in einem Schullager haben Mädchen bei den Jungs und umgekehrt nichts verloren. Wer also beim Speed-Dating seinen Match findet, muss mit dem Zusammensein bis nach dem Event warten. Zudem ist Sex vor der Ehe sowieso verpönt: Das Weltbild vieler Freikirchen-Anhänger ist zwar in ein poppiges Gewand gehüllt, im Kern aber konservativ.

Grosser logistischer Aufwand

Die logistische Leistung, die für die Realisierung des Praise Camps nötig ist, ist beachtlich. Die Organisatoren schreiben, dass rund 37'000 Stunden Freiwilligenarbeit einfliessen und täglich bis zu 18'000 Mahlzeiten geschöpft werden.

Tausende Christen pilgern nach Basel

(las)