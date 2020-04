Teenager zündeten Hühnerstall an

In der Nacht auf Donnerstag verendeten beim Brand eines Hühnerstalls in Reinach 20 Hühner qualvoll in den Flammen. Die Polizei ging rasch davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde und nahm entsprechende Ermittlungen auf. Mit Erfolg. Nur zwei Tage später am Samstag vermeldete die Baselbieter Kantonspolizei, dass die mutmassliche Täterschaft ermittelt werden konnte.

Tatverdächtig sind zwei Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren. Die jungen Schweizer kommen aber nicht allein für die Brandstiftung sondern noch weitere Delikte infrage. Sie sollen in den vergangenen Wochen auch Einbruchdiebstähle und Sachbeschädigungen begangen haben.

Die Jugendanwaltschaft hat entsprechende Verfahren gegen die beiden mutmasslichen Täter eingeleitet.

(lha)