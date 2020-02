«Es war der letzte Wunsch meines Bruders»

Nortasha Dayang wischt sich die Tränen von den Wangen, ein Lächeln zeichnet sich auf ihr Gesicht, als sie sagt: «Er schaut auf mich und ich glaube, er ist bei mir, wenn ich auf die Bühne gehe», dann betritt die Bottmingerin im Scheinwerferlicht die grosse «The Voice of Switzerland»-Bühne. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 38-Jährige vor die vier Juroren wagt – bereits in Deutschland sowie in der Schweiz versuchte sie es – bislang aber ohne Erfolg.

Trotzdem gab die gebürtige Malaysierin nicht auf: «Es war der letzte Wunsch meines, im Jahr 2018 verstorbenen Bruders. Das Lied singe ich für ihn.» Und tatsächlich, die Hartnäckigkeit der dreifachen Mutter scheint sich auszuzahlen: Bereits wenige Sekunden nachdem sie den Whitney Houston-Song «I Have Nothing» anstimmte, drehte sich auch schon der erste Juror um. Kurz danach folgten die anderen Coaches. Als der Auftritt vorbei ist, kann Nortasha ihr Glück kaum fassen.

Freudentränen rollen über ihre Backen, als sie nach der Blind Audition zuerst von Jurorin Anna Rossinelli, dann von ihrer Tochter und ihrer Mutter, die extra aus Malaysia angereist ist, in die Arme geschlossen wird.

(mhu)