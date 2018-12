Hallo Apple, warum bezahlt ihr nichts?

Weil sich grosse Ketten wie Apple und Zara nicht an der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt beteiligen, droht dieser das Aus (20 Minuten berichtete). Das verärgert viele Basler, wie die Kommentare zur Story zeigen. «Ich bin Basler und eigentlich auch treuer Apple-Kunde», sagt etwa Mario Della Giacoma. Der Basler überlegt sich nun, zu Microsoft zu wechseln, sollte Apple keine Einsicht zeigen.

Umfrage Können Sie sich die Adventszeit in Basel ohne die Lichterbögen vorstellen? Die Freie Strasse ohne Weihnachts-Beleuchtung? Unvorstellbar!

Daran würde man sich schon gewöhnen.

Das wäre ein trauriger Anblick.

Ich mag sowieso keine Weihnachts-Beleuchtung.

Ist mir egal.

«Ich finde es schlimm, wenn Firmen wie Apple sich ihrer Verantwortung entziehen», ärgert er sich. Della Giacoma arbeitet bei der Creaplot AG, der grössten Digitaldruckerei in der Region, nebenbei ist er mit einer eigenen Firma selbstständig. «Auch eine Firma wie Apple wird es irgendwann spüren, wenn grosse Kunden abspringen», ist er sich sicher.

Wo bleibt Erklärung?

Besonders ärgert er sich über die Nicht-Erreichbarkeit des Unternehmens. Weil er eine Erklärung möchte, warum der Shop die Lichter nicht mitfinanziert, hat er ein Reklamationsmail geschrieben. «Dies nachdem ich mehrere Anrufe getätigt habe und mir niemand sagen konnte, an wen ich mich mit meiner Beschwerde wenden kann», erzählt er. Das Schreiben blieb bisher unbeantwortet.

Auch für 20 Minuten blieb der Weltkonzern bisher unerreichbar. Die Pressestelle nimmt keine Anfragen entgegen und verweist auf eine österreichische Telefonnummer, die auf der Website steht. Am anderen Ende der Leitung sitzt jedoch niemand, um den Hörer abzunehmen: Die Nummer ist ungültig. Kontaktiert man den Laden in der Freien Strasse direkt, wird man erneut an die Pressestelle weitergeleitet, die sich ja bekanntlich nicht für die Anfrage zuständig fühlt.

Erboste Kunden wollen Apple boykottieren

Della Giacoma ist mit seinem Ärger nicht allein. «Eigentlich wollte ich in diesem Jahr ein Handy verschenken, es wird jedoch sicher kein angebissener Apfel sein», so der Kommentar einer 20-Minuten-Leserin. «Ganz einfach: Diese Läden meiden», schreibt ein anderer.

Bisher scheinen die wütenden Kommentare der Kunden Apple kalt zu lassen. «Geschäfte haben sich keine gemeldet, um Mitglied im Verein zu werden», so Hans Spinnler, Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Freie Strasse, auf Anfrage.

Auch in Zürich ist Apple knausrig

Allerdings hätten sich einige Privatleute gemeldet, die es sehr schade fänden, wenn die Beleuchtung verschwinden würde. «Viele von ihnen möchten auch spenden», freut sich Spinnler. Der Verein gibt auch nicht auf, die ansässigen Geschäfte für die Lichter zu gewinnen: «Jetzt wo die Beleuchtung hängt, gehen wir auch nochmal in den Läden vorbei und machen Werbung für den Verein.»

Apple beteiligt sich übrigens auch an der Zürcher Bahnhofstrasse nicht an der Weihnachtsbeleuchtung. Lucy, so heisst die dortige Lichterpracht, wird von der Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse privat finanziert. Deren Sekretär Anthony Welbergen ist allerdings optimistisch. «Bei grossen multinationalen Unternehmen braucht es Geduld, bis man an die richtigen Leute kommt», sagt er. Bei H&M oder Louis Vuitton habe das bereits geklappt. «Man muss den Unternehmen auch vermitteln, dass so etwas wie eine Weihnachtsbeleuchtung ein Mehrwert ist und nicht selbstleuchtend.»

(lb/jd)