Ein Büsi brachte dieses Killer-Wienerli heim

«Bitte behalten Sie ihre Hunde auf dem Spaziergang gut im Auge und achten Sie darauf, dass sie nichts fressen», warnt die Tierarztpraxis Ettingen via Facebook. Die Warnung hat einen triftigen Grund: In der Praxis wurde am Dienstag gegen 17 Uhr ein Wienerli-Teil abgegeben, in dem eine Teppichmesserklinge steckte.

Der Finder des gefährlichen Leckerlis war nicht etwa ein Mensch. Eine Katze habe das Wienerli samt Klinge in ihrem Mund transportiert, so Polizeisprecher Roland Walter. «Statt eine Maus hat sie ihren Besitzern das präparierte Stück mitgebracht», so Walter. Glücklicherweise verletzte sich das Büsi nicht dabei. Das Würstli wurde in Ettingen, wahrscheinlich in der Region Schaien, ausgelegt.

«Kann auch Waldtiere treffen»

Der ländlich gelegene Gemeindeteil befindet sich in kurzer Distanz zu einem Wald. Nicht nur Hunde und Katzen könnten dem Todesköder zum Opfer fallen, gibt eine Frau auf Facebook zu bedenken. «Wegen der Wald-Nähe könnte es auch andere Tiere Treffen», schreibt sie. Unter den Kommentaren wird auch die Sorge geäussert, dass Kinder die Wurst finden.

Laut der Tierarztpraxis handelt es sich nicht um einen Einzelfall. «Leider sind noch mehr solche präparierten Würste aufgetaucht – also weiterhin Vorsicht», warnt sie. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte die Praxis, dass noch ein weiteres Klingen-Wienerli gefunden wurde.

Anzeige eingreicht

Das Entsetzen über die Tat ist auf Facebook gross: «Schlimmer geht es nicht mehr» und «welcher böse Mensch macht so etwas», fragen sich die Leute. Die Warnung wurde bereits über 1500 Mal geteilt und wird fleissig kommentiert. Viele der Kommentatoren sind Hundebesitzer und bedanken sich, dass der Tierarzt warnt.

Laut Polizei Basel-Landschaft laufen die Ermittlungen gegen die unbekannte Täterschaft. Eine Anzeige gegen unbekannt wurde eingereicht.

(jd)