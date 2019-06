17 riesige Rasse-Katzen aus Wohnung gerettet

Sie sind etwa doppelt so gross und doppelt so schwer wie die meisten Hauskatzen. Die Rede ist von Norwegischen Waldkatzen. Eine Frau aus der Region hielt gleich 17 von ihnen in einer Wohnung, erkrankte aber an Demenz und musste sie in die Obhut eines Tierheims geben.

Umfrage Würden Sie eine Norwegische Waldkatze adoptieren? Ja, das würde ich gern.

Ich habe schon eine.

Nein, eher nicht.

Ich weiss es nicht.

«Eine der Katzen musste leider eingeschläfert werden», sagt Mahena Haizmann, Geschäftsführerin des Tierschutzbundes Basel Regional (TSB). «Sie war schon sehr alt und in einem so schlechten gesundheitlichen Zustand, dass unsere Tierärzte ihr nicht mehr helfen konnten», sagt sie.

Den anderen Waldkatzen gehe es hingegen gut. «Ihnen fehlten Impufungen und ihre Zähne waren in schlechtem Zustand», so Haizmann. Doch beim TSB würde man sich um diese Probleme kümmern und die Tiere würden sich erholen.

Auf der Suche nach einem Zuhause

Nun gilt es, für die riesigen Stubentiger ein neues Zuhause zu finden. Laut Haizmann kennen sich die Tiere und werden deshalb mindestens in Paaren weggeben. Zudem suche der TSB nach möglichen Haltern, die eine grosse, katzengerechte Wohnung haben.

«Einige sind noch scheu, andere sehr zutraulich», sagt Haizmann. Deshalb kläre man beim TSB derzeit ab, welche der Katzen am besten zusammen untergebracht werden können.

Wer Interesse hat, mindestens zwei der Riesenkatzen zu adoptieren, kann sich bei der Katzenstation des TSB unter +41 61 331 32 33 oder katzenheim(at)tierschutzbund.ch melden.

Natürliche Rasse

Laut dem Schweizer Züchterverband für Norwegische Waldkatzen wurde die Art lange nicht gezüchtet sondern durch ihre natürliche Umwelt geprägt. Erst 1977 sei sie als Rasse anerkannt worden.

Die Tiere könnten problemlos in Wohnungen auch mit anderen Tieren zusammen gehalten werden. Zu beachten sei jedoch, dass sie sehr athletisch und robust sind – sie können grosse Sprünge machen und benötigen deshalb einen gesicherten Balkon.

(las)