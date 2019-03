Tierquäler machte mit Luftgewehr Jagd auf Büsi

Das Projektil des Luftgewehrs steckt bei Kater Ganda immer noch im Kopf. Vergangenen Sonntag hat ein Tierquäler auf das junge Büsi, das noch kein Jahr alt ist, geschossen. Die Halterin Ajda Gebremariam ist fassungslos, denn es ist nicht der erste Fall. Das zweite Büsi der vierköpfigen Familie aus Hochwald wurde im November angeschossen. Titschi erwischte es weniger schlimm an der Schulter. Gebremariam glaubt nicht an einen Zufall. Ihre Katzen hätten sich stets in einem engen Radius um das Haus der Familie aufgehalten.

Nachdem die Familie im Dorf Flugblätter ausgehängt hatte, machte der jüngste Vorfall auf Facebook die Runde und fand seinen Weg in die Medien. Die Katze hatte Glück im Unglück: Nur ein kleiner Teil der Kugel drang bis ins Hirn vor, wie Paul Hecht, der chirurgische Leiter der Tierklinik Basel, gegenüber Telebasel erklärte. Allerdings ist Ganda noch nicht über den Berg. Am Freitag musste er erneut zum Tierarzt. «Seit Donnerstag hat er wieder aufgehört zu essen», sagt Ajda Gebremariam.

Auf dem Flugblatt hat sie die Bevölkerung der 1200-Seelen-Gemeinde aufgefordert, Hinweise weiterzuleiten, um den Tierquäler zu fassen. Gross ist das Echo bislang noch nicht. Einzig ein Vertreter der Gemeinde hat sich bei der Familie gemeldet und versichert, dass der Fall im Gemeinderat thematisiert werde. Dafür machte der Fall nun Schlagzeilen. «Wir haben das gemacht, damit darüber geredet wird», so Gebremariam. Ziel erreicht.

Wie viele Luftgewehre gibt es in Hochwald?

Auch die Kantonspolizei Solothurn ermittelt in dem Fall. Allzu viele Hoffnungen, ungeschoren davonzukommen, dürfte sich der Täter nicht machen. Es wird wohl eine überschaubare Anzahl von Personen in Hochwald sein, die im Besitz eines Luftgewehrs sind. Über Ermittlungsfortschritte gab die Polizei auf Anfrage keine Auskunft. Ein Sprecher sagte einzig, dass polizeiliche Tätigkeiten im Gange seien.

(lha)