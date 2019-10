Warum hängt dieses Auto in den Seilen?

Am Montagabend ereignete sich in Langenbruck BL ein spektakulärer Selbstunfall. Ein 78-jähriger Autofahrer war auf einem Feldweg im Gebiet Vorder Dürstel unterwegs, als er dort kurz vor 20 Uhr mit einem entgegenfahrenden Fahrzeug kreuzen wollte. Dabei gerieten die Räder über den Wegrand: Das Fahrzeug rutschte seitlich von der Strasse, überschlug sich im steilen Abhang mehrfach und kam schliesslich an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde verletzt, das eingeklemmte Fahrzeug musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Zuvor wurde es mit Seilen gegen weiteres Abrutschen gesichert.

Wie für die Sachbestandsaufnahme üblich, wurde der der Unfall im Laufe der Ermittlungen durch die Polizei bildlich festgehalten. Am Dienstag liess die Polizei für die Sachbestandsaufnahme allerdings auch eine Drohne steigen. Was auffällt: Die spektakulären Bilder machen es möglich, den Unfallhergang vom Sturz bis zur Sicherung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr exakt nachzuvollziehen.

Beamte werden im Umgang mit Drohnen geschult

Die Baselbieter Polizei arbeitet noch nicht lange mit Drohnen: «Es ist erst ein paar Monate her, dass wir angefangen haben, mit Drohnen zu fotografieren», erklärt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei. «Für den Einsatz der Drohnen ist ein Team unserer Mitarbeiter aus der Unfallgruppe speziell geschult worden», fügt er hinzu. Dafür seien ausschliesslich Beamten aus der Verkehrspolizei rekrutiert worden.

Die Luftbilder dienen der Beweisdokumentierung grösserer oder sehr komplexer Unfallhergänge. Aber auch Unfälle in unwegsamen Gelände wie etwa jener in Langenbruck oder auf Hochleistungsstrassen können mit der Drohne sehr gut aus der Luft dokumentiert werden.

«Dabei spielt vor allem der zeitliche Faktor eine Rolle», so Gaugler. «Der Einsatzleiter vor Ort entscheidet, ob eine Drohnenaufnahme sinnvoll erscheint. Dann wird mit den Drohnenpiloten Rücksprache genommen. Wenn die Einsatzbedingungen es zulassen, wird die Drohne eingesetzt. Allenfalls muss der Einsatz bei Nebel auf den nächsten Tag verschoben werden»

Nicht die erste Polizeidrohne

Nicht nur im Baselbiet setzt man für polizeiliche Zwecke auf Drohnen. Im vergangenen Sommer schaffte auch die Zuger Polizei eine fliegende Kamera an. Diese wird ebenfalls zur bildlichen Dokumentation von Tatorten, Unfallstellen oder Bränden eingesetzt. Aufnahmen der Zuger Polizeidrohne wurden bislang aber nie veröffentlicht.

Die Baselbieter Polizei ist diesbezüglich mindestens in der Deutschschweiz Vorreiterin, wie eine Umfrage in mehreren Kantonen ergab. «Aus unserer Sicht können Übersichtsaufnahmen einer Unfallstelle für Medieninfos verwendet werden, sofern der Persönlichkeitsschutz eingehalten wird», so Gaugler.

(jes)