Tödliches Tiervirus auf Vormarsch in der Schweiz

«Nicht geimpfte oder ungenügend geimpfte Hunde sind gefährdet, an der Staupe schwer zu erkranken. In solchen Fällen endet die Infektion meistens tödlich für das Tier», warnt die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Sie empfiehlt Hundebesitzern, den Impfstatus ihrer Tiere beim Tierarzt überprüfen zu lassen und sie beim Spaziergang an der Leine zu behalten.

Immer wieder Fälle

Die Staupe, eine hochansteckende Viruserkrankung, wurde seit Jahren erstmals wieder in der Nordwestschweiz festgestellt. Zum Opfer gefallen ist ihr ein Fuchs im Baselbieter Bezirk Laufen, so die Behörde. Im Jahr 2010 gab es einen Fall in Riehen BS.

Ansonsten grassiert das Virus vor allem in der Ostschweiz, wobei es auch im Raum Zürich bereits nachgewiesen wurde. Eine Übertragung auf Haushunde sei in der Schweiz zwar noch nicht festgestellt worden, sei aber nicht auszuschliessen.

Kontakt mit Wildtieren meiden

Während das Canine Staupevirus für Menschen ungefährlich ist, könnten sich alle hunde- und marderartigen Tiere durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren anstecken. Auch der indirekte Kontakt über Ausscheidungen sei ausreichend für eine Infektion.

«Kranke Wildtiere fallen durch ihr verändertes Verhalten auf wie mangelnde Scheu oder Apathie», schreibt die VGD. Verdächtige oder tote Tiere sollten umgehend dem zuständigen Jagdaufseher gemeldet werden.

Bei Verdacht auf Infektion sofort zum Tierarzt

Mögliche frühe Symptome einer Staupe-Infektion sind laut der VGD Fieber, Appetitlosigkeit, starkes Erbrechen, plötzlicher Durchfall, Augen- und Nasenausfluss, Niesen, Husten und Atemnot.

Im weiteren Verlauf könnten sich diese verschlimmern und es könne zu Störungen im zentralen Nervensystem kommen, wie Krämpfe, Bewusstseinsstörungen, gesteigerte Aggressivität oder teilweise Lähmungen.

Sollten Sie diese Symptome bei Ihrem Haustier feststellen, empfiehlt die VGD dringend, sofort einen Tierarzt aufzusuchen.

(las)