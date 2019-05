Landgemeinde lockt reiche Städter mit Falschinfo

«Liebe Basler, in Breitenbach sind auch Reiche herzlich willkommen!», heisst es im Inserat der Solothurner Gemeinde in der «Basler Zeitung», wie in der «bz Basel» zu lesen ist. Dann wird vorgerechnet, wie viel ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem steuerbaren Einkommen von 300'000 Franken in Breitenbach im Vergleich zu Basel sparen würde.

Das Problem: Für ein Ehepaar mit diesem Einkommen ändert sich auch durch die am 19. Mai in Basel Stadt angenommene Topverdienersteuer nichts. Zwar werden Einkommen ab 200'000 Franken in Basel künftig höher besteuert, jedoch gilt das nur für Einzelpersonen. Ehepaare sind erst ab 400'000 Franken betroffen.

«Ein paar Reiche mehr würden nicht schaden»

«Da ist in der Eile wohl ein Fehler passiert. Es musste halt alles etwas schnell gehen», sagt der Breitenbacher Gemeindepräsident Dieter Künzli (FDP) gegenüber der bz.

Wer sich das Budget der 3800-Seelengemeinde anschaut, weiss, woher der Wind weht. «Ein paar Reiche mehr würden definitiv nicht schaden», zitiert die bz Künzli. Für 2019 ist ein Minus von satten 470'000 Franken budgetiert. «Dabei handelt es sich um eine einmalige Sache, bei der mehrere Faktoren eine Rolle spielen», so Künzli gegenüber 20 Minuten.

