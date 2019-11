Toter Mann aus Brandruine geborgen

Am Freitag kurz nach 14 Uhr geriet im Gebiet Hinterm Dick in Aesch BL ein freistehender Geräteschuppen mit eingebautem Aufenthalts-/Wohnraum in Brand. Die Meldung war um 14.27 Uhr in der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal eingegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf ein nebenanliegendes Gebäude konnte verhindert werden.

Wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte während den Löscharbeiten einen 86-jährigen Mann tot aus der Brandruine bergen. Aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen können diesbezüglich jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung

Im Verlaufe der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brandfall am Drosselweg in Aesch BL gerufen. Dort war es in einem Zimmer im Obergeschoss eines angebauten Einfamilienhauses zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Dieser Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Die Brandursache in beiden Brandfällen sowie ein möglicher Zusammenhang der beiden Ereignisse konnten noch nicht abschliessend geklärt werden und sind Gegenstand von laufenden Ermittlungen.

(mon)