Landesverweis und 9,5 Jahre Haft für Totschläger

Am 18. April hatte das Basler Strafgericht den Prozess gegen den 29-jährigen Slowenen noch überraschend ausgesetzt: Es bestanden schwere Zweifel an der Schuldfähigkeit des Beschuldigten. Der Mann hatte am 27. Juli letztes Jahr einen 41-jährigen Portugiesen am Kleinbasler Rheinufer totgeschlagen. Er stand im Verdacht, dem Slowenen kurz zuvor das Handy gestohlen zu haben. Beim Opfer konnte das Gerät allerdings nicht gefunden werden.

N. soll zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von starken Medikamenten, Alkohol und Drogen gestanden sein. Das Gericht bestellte deswegen ein Gutachten, um die Schuldfähigkeit des Slowenen abzuklären. Jetzt verzichtete die grosse Kammer des Strafgerichts überraschend darauf und hat am Mittwoch das Urteil eröffnet, wie die «bz Basel»berichtet.

Der Mann konnte damals erst zwei Monate nach der Tat ermittelt werden. Darum verspreche man sich wenig davon, aufgrund von Haarproben den Drogenkonsum zum Tatzeitpunkt zurückrechnen zu können, erklärte Gerichtspräsident Lucius Hagemann. Schlussfolgerungen zur Schuldfähigkeit seien so nicht mehr möglich. Deshalb wurde nun doch auf ein Gutachten verzichtet.

Von Bekanntem verpfiffen

Der Slowene wurde zu einer Gefängnisstrafe von 9,5 Jahren verurteilt, zusätzlich sprach das Gericht einen Landesverweis über 12 Jahre aus. Damit liegt das Strafmass unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 13 Jahre Haft gefordert hatte. Das Gericht ging zu Gunsten des Beschuldigten davon aus, dass er unter schweren psychischen und physischen Problemen leidet. Das Verschulden der Tat wiege aber schwer.

Dem Bruder des Getöteten wurde eine Genugtuung von 10'000 Franken ausgerichtet. Diesen Betrag erhielt auch eine Person aus dem Bekanntenkreis des Täters, die ihn verpfiffen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte die Summe als Belohnung ausgesetzt, nachdem alle Fahndungsbemühungen im Sand verliefen. An wen das Geld ging, wurde indes nicht bekannt gegeben.

Landesverweis auch für den Mittäter

Ein 19-jähriger Mittäter wurde bereits im April wegen schwerer Körperverletzung zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der junge Spanier muss die Strafe in einer stationären Massnahme für junge Erwachsene verbüssen und wird danach für acht Jahre des Landes verwiesen.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

*Name der Redaktion bekannt

(lha)