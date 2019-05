Trainerhosen-Revolte am Wirtschaftsgymnasium

«Morgen alle Trainerhosen!», stand auf einem Transparent, das am Donnerstag vor dem Wirtschaftsgymnasium aufgehängt wurde. Es ist die letzte Woche vor den Maturprüfungen für die Klasse G6X am Basler Wirtschaftsgymnasium.

Umfrage Finden Sie das Trainerhosenverbot sinnvoll? Ja, in der Berufswelt ist das schliesslich auch ein No-Go.

Nein, die Schüler tragen noch lange genug seriöse Kleidung.

Trainerhosen gehen immer!

Schon die ganze Woche kamen die Maturanden in Mottokleidung zur Schule: Bad-Taste, Strand-Outfits oder Business-Look. Am Freitag machen die Schüler ernst: Es geht ihnen um mehr als Verkleidung. Denn in der Schulordnung steht, dass ausserhalb des Sportunterrichts keine Sportkleidung getragen werden darf. Diese Regel ist den Schülern ein Dorn im Auge.

«Denkanstoss für die Zukunft»

«Uns würde es nichts mehr bringen, falls die Regeln gelockert würden, aber es soll ein Denkanstoss für die Zukunft sein», so ein Schüler der Abschlussklasse am Freitagmorgen. Schülerin Julia H. (15) kommt am Freitag wie viele ihrer Mitschüler in Trainerhose zum Unterricht. «Ich hatte Lust mit Trainerhose zu kommen und nutze das jetzt aus. Ich glaube nicht, dass die Regeln aufgrund des Protests gelockert werden, hoffe es aber», sagt sie.

F. S. (17) würde sich selbst in Sportkleidung ausserhalb des Sportunterrichts unwohl fühlen, findet den Protest jedoch berechtigt. «Jeder soll kommen, wie er will. Solange es nicht gerade in Unterwäsche ist», so die Schülerin. «Ich fühle mich in anständigen Hosen wohler», sagt auch L. O. aus der Abschlussklasse. Trotzdem hat er heute eine Trainerhose an – aus Protest an der Kleiderordnung. Die Schüler haben den Eindruck, dass die Lehrer ihren Protest gut finden. «Die Schulleitung hat jedoch keine Freude», äussert sich einer der Maturanden.

Trainerhosen-Verbot nur am WG

Das Wirtschaftsgymnasium ist das einzige Gymnasium, an dem ein Trainerhosenverbot herrscht. Es seien auch schon Schüler aus dem Unterricht ausgeschlossen worden, weil sie sich nicht an die Kleiderordnung gehalten hätten, so Max Schmid, einer der Maturanden gegenüber der «bz Basel». «Das Argument, wonach man nach der Matur auch nicht mit Trainerhosen rumlaufen könne, stimmt nicht», meint Schmid. An der Uni gälten schliesslich auch keine Kleidernormen. Ein Trainerhosenverbot sei veraltet. Dieser Stil sei heute nicht mehr nur auf den Sportplätzen en vogue.

Mehr als ein traditioneller Maturstreich?

Im Mail an die Schulleitung schreiben die Protestierenden: «Die Modewelt ist in einem ständigen Wandel. Was vor ein paar Jahren noch als Sportkleidung angesehen wurde, kann heute als Alltagskleidung angesehen werden.» Jeder Schüler solle deshalb frei entscheiden dürfen, was er anziehe.

Der Sprecher des Erziehungsdepartement, Simon Thiriet, tat die Ankündigung am Donnerstag gegenüber der «bz» als traditionellen Maturstreich ab. Es komme immer wieder vor, dass Maturklassen in extravaganter Kleidung erschienen.

Thiriet findet die Kleidungdordnung gerechtfertigt. Es gebe am Wirtschaftsgymnasium Projektwochen, Hausmessen und Start-Up-Wettbewerbe. In diesem Rahmen sei die Kleiderordnung festgelegt worden: «Genau gleich, wie man das in der Arbeitswelt auch macht». Man sei jedoch für Diskussionen offen: «Sollte die ganze Diskussion über den diesjährigen Maturstreich hinaus gehen, dann wird sich die Schulleitung der Sache unaufgeregt annehmen», verspricht er.

(kom/lb)