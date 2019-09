«Wieso habe ich überhaupt ein Abo?»

Heute Montagmorgen geht es los: Über zehn Tage lang werden an der Kreuzung Bankverein die Tram-Gleise, Weichen und Kreuzungen ersetzt. Ausser zwei Tramlinien sind ausnahmslos alle Trämmli von den Bauarbeiten betroffen. Deshalb kommt es zu grösseren Umleitungen. Doch wie gehen Pendler, deren Weg über den wichtigsten Tramknotenpunkt führt, am besten vor? Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) raten ihnen auf Facebook: «Insbesondere zu Beginn der Bauarbeiten – wenn immer möglich mehr Reisezeit einzuplanen.»

«Es ist mühsam»

Unter dem BVB-Post beschweren sich einige Nutzer über die Geduldsprobe. «Wieso fallen so viele Trämmli und Busse aus? Ich komme so oft zu spät. Kann man sich nicht mehr auf euch verlassen?», fragt jemand wütend. Eine andere Userin meint enttäuscht: «Ich weiss gar nicht, wieso ich ein Abo habe, wenn ich die Hälfte vom Jahr die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen kann. Ganz abgesehen von der Pünktlichkeit.»

Die BVB äussern sich zu den Vorwürfe: «Wie verstehen, dass das mühsam ist – schlussendlich bauen wir aber für die Sicherheit unserer Fahrgäste und unserer Mitarbeitenden.» Am Freitag vor der Inbetriebnahme der Mega-Baustelle haben die BVB mit einer Schoggi-Verteilaktion ihre Fahrgäste auf die anstehenden Bauarbeiten am Bankverein aufmerksam gemacht.

So gelangen Pendler am besten in die Innenstadt

Da ausser der 6er- und der 17er-Linie alle Trams anders fahren, kann es manchmal trotzdem schwierig sein den Überblick zu behalten. 20 Minuten hat letzte Woche eine Übersicht erstellt, wie Pendler vom Bahnhof am besten in die Innenstadt gelangen.

ÖV-Nutzer müssen sich bis am 9. Oktober in Geduld üben: Bis dann sollten die Trams und Busse wieder normal verkehren.

