Tram prallt mit Taxi zusammen

In der Basler Innenstadt ist am frühen Mittwochmorgen ein Tram mit einem Taxi zusammengeprallt. Die Kollision endete glimpflich: Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ursache ist unklar.

Der Unfall zwischen dem Taxi und dem Tram der Linie 3 ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Burgfelderstrasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte. Die beteiligten Lenker machten unterschiedliche Angaben zum Hergang. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen.

(chk/sda)