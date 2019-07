70 Zentimeter langer Riss in Schiene festgestellt

Am Donnerstagmorgen vermeldeten die BVB einen Schienendefekt im Bereich Freidorf, Muttenz. Seit kurz nach 8 Uhr können keine Trams mehr fahren.

Betroffen sind die Linien 1 und 14, die nur bis St. Jakob fahren. Ab dort sollen Ersatzbusse in Richtung Muttenz und Pratteln eingesetzt werden.

Erst vor wenigen Wochen mussten die BVB notfallmässig einen wichtigen Knotenpunkt der Stadt sperren und sanieren, da die Gleise akkut vom Durchbruch bedroht waren.

70 Zentimeter langer Riss

Grund für den Schienendefekt ist offenbar ein Materialfehler. Das sagte Reto Rotzler, Leiter Infrastruktur der Baselland-Transport AG, auf Anfrage. Das Unternehmen ist für den Unterhalt der Strecke verantwortlich. So wurde am Donnerstagmorgen ein 70 Zentimeter langer Längsriss im Schienensteg festgestellt. Das betroffene Gleisstück wird nun ersetzt. Bis am Mittag soll die Strecke wieder befahrbar sein.

(kom)