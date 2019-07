Hahnenwasser darf wieder getrunken werden

Das Trinkwasser in den Gemeinden Liestal, Lausen, Arisdorf, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar-St. Pantaleon kann ab sofort wieder ohne Einschränkung konsumiert werden. Das meldete der Kantonale Krisenstab Baselland am Donnerstagnachmittag.

Seit knapp einer Woche konnte die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden kein sauberes Leitungswasser benutzen. Grund dafür waren eine hohe Anzahl Fäkalbakterien, die am Freitag, 5. Juli bei einer Wasseranalyse festgestellt wurden. Die Behörden gaben daraufhin die Weisung heraus, dass das Trinkwasser für mindestens drei Minuten abgekocht werden muss.

Nach der Beigabe von Chlor konnte bereits am Montag, 8. Juli keine Keimbelastung mehr nachgewiesen werden. Auch nachdem die Chlorbeigabe ausgesetzt wurde, kam es nicht mehr zu einem Anstieg der Keimbelastung, somit konnte der Krisenstab in Absprache mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit nun Entwarnung geben.

Sprunghafter Anstieg von Minderalwasser-Verkauf

Der Detailhandel setzte in der Region massiv mehr Mineralwasser um, als gewöhnlich. «Am Freitag bestellten Geschäftskunden aus der betroffenen Region 25'000 Einliterflaschen Eptinger Mineralwasser nach», sagte die Mediensprecherin der Mineralquelle Eptingen AG, Damaris Buchenhorner, gegenüber 20 Minuten.

«Der Unterschied zur Vorwoche beläuft sich in den drei Migros-Filialen Liestal, Schönthal und Bubendorf zusammengerechnet auf rund plus 40 Prozent. Am Freitag und Samstag war die überdurchschnittliche Nachfrage nach Wasser am deutlichsten zu spüren. Danach hat es sich langsam wieder normalisiert», bestätigt Migros-Sprecher Moritz Weisskopf auf Nachfrage.

(kom)