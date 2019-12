Familie von Yilmaz Celik spricht von «Horrorfilm»

Der Schweizer Musiker Yilmaz Celik wurde am Sonntag vor einer Woche in der türkischen Provinz Tunceli festgenommen. Kurz zuvor hatte der 50-Jährige aus Pratteln BL ein Konzert in der gleichnamigen Stadt Tunceli gegeben.

Derzeit sitzt der Kurde laut seinem Sohn Asmen Celik in «einem der schlimmsten Gefängnisse» in Untersuchungshaft: Im Hochsicherheitsgefängnis von Elazig. Die Vorwürfe, die gegen Celik erhoben werden, lauten Mitgliedschaft in einer linken Organisation und Propaganda.

Nachdem Celik jeglicher Besuch verboten wurde, mobilisierten Bekannte auf Social Media und bauten Druck auf. Nun können ihn Familie und Künstlerfreunde einmal wöchentlich besuchen – dies aber höchstens zu zweit, erzählt seine Schwester Yildiz Celik.

«Hatte Terroreinheit am Telefon»

Am Mittwoch soll es nun soweit sein: Bereits am Dienstag reist Asmen Celik mit seinem Onkel in die Türkei, um am darauffolgenden Tag seinen Vater das erste Mal nach der Inhaftierung besuchen zu können. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Familie noch nicht mit ihm reden – auch nicht telefonisch. «Ich habe keine Ahnung wie es meinem Vater geht», sagt der 27-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Über die Inhaftierung von Celik wurde die Familie über einen Telefonanruf der Behörden informiert. Schwester Yildiz Celik sagt: «Am Sonntag der Verhaftung rief mich zweimal eine türkische Nummer an. Ich nahm nicht ab, da ich sie nicht kannte. Schliesslich rief ich aber doch zurück, da ich mich fragte, ob es etwas Wichtiges sein könnte.»

Dann folgte der Schock: Am anderen Ende des Telefons meldete sich eine Organisation namens TEM. «Es dauerte einen Moment, bis ich realisierte, dass ich die Kampfstation gegen Terror am Apparat hatte», erzählt Celik. «Ich fragte, wieso er bei ihnen sei und sie antworteten, sie dürften mir, bis die Anhörung stattfinde, keine Auskunft geben.»

«Es kam mir vor, wie in einem Horrorfilm»

Am Montag darauf habe dann die erste Anhörung stattgefunden. «Ich weiss nicht wie das möglich war, doch während der Verhandlung hat ein Freund von ihm angerufen. Während ich mit ihm sprach, hörte ich im Hintergrund meinen Bruder schreien, es gehe ihm gut und ich solle mir keine Sorgen machen. Das alles kam mir vor wie in einem Horrorfilm, mein ganzer Körper zitterte und ich musste weinen.»

Doch wie ist die türkische Regierung auf Celik gekommen? Yildiz Celik weiss: «Ein Mann sagte aus, er habe gehört, dass Celik und etwa 150 weitere Menschen einer linksorientierten Partei angehören würden.» Sie und Asmen Celik versichern jedoch beide, dass Yilmaz Celik überhaupt nicht politisch sei.

«Ich bin immer für ihn da»

Trotzdem meint Yildiz Celik: «Wir hatten sehr viel Glück. Manchmal dauert es Monate, bis es nur schon zur ersten Verhandlung kommt.» Bis zur zweiten Verhandlung, bei der sie dabei sein wolle, solle es weitere 30 bis 45 Tage dauern. Trotzdem fliegt sie nächste Woche mit der Mutter in die Türkei, um ihren Bruder zu besuchen.

Hat Yildiz Celik Angst vor der Reise in die Türkei? «Ja, es ist ein unsicheres Land und alles ist möglich. Aber mir ist es egal, was es mich kostet, ich nehme alle Risiken in Kauf, um für meinen Bruder zu kämpfen und ihn zu unterstützen», sagt sie. Ausserdem sei sie eine «normale» Bürgerin und politisch nicht aktiv. «Ich will, dass er weiss: Auch wenn ich weit weg bin, bin ich immer für ihn da», so Yildiz Celik.

