Fussgänger auf Autobahn angefahren und getötet

Am Donnerstagmorgen, dem 29. November, ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf der Autobahn A98 in Deutschland ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Laut Mitteilung der deutschen Polizei wurde die Person, die vermutlich zu Fuss auf der Autobahn unterwegs war, zunächst von einem Auto erfasst und danach noch von einem zweiten Personenwagen überrollt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Die genaueren Umstände des Unfalls sind noch unklar, so die deutsche Polizei. Die Fahrbahn in Richtung Rheinfelden war zwischen Eimeldingen und Lörrach-Mitte bis am späten Vormittag gesperrt.

(lb)