Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Töff und Auto

Am Dienstagabend fuhr eine 29-jährige Frau auf der Mühlenmattstrasse von Therwil BL in Richtung Oberwil BL. Auf Höhe des «Coop Bau+Hobby Marktes» wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut der Polizei Basel-Landschaft ein Motorrad, das auf der Gegenfahrbahn in Richtung Therwil unterwegs war.

In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Beim Unfall verletzte sich der 20-jährige Motorradlenker stark. Er wurde mit der Rega in ein Spital geflogen. Auch der Beifahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Die Mühlemattstrasse war während den Bergungsarbeiten und der Sachverhaltsaufnahme für rund vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.



(Video: Leser-Reporter)

(doz)