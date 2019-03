Unternehmer kämpft für Riesen-Welle im Rhein

«Die Welle wird kommen», sagte der erfahrene Sportevent-Manager Christian Müller bereits im Juni 2018 gegenüber 20 Minuten. Er will seine Vision nun definitiv realisieren: Eine 16 Meter breite und ein Meter hohe portable Welle, die Profisurfer nach Basel an den Rhein locken soll. Vergangenes Jahr scheiterte er mit seinen Plänen, auf der Grossbasler Seite bei der Johannitrbrücke eine Welle zu installieren: Zu viele Einsprachen machten Müller einen Strich durch die Rechnung.

Nun geht er mit seinem Herzensprojekt in die zweite Runde. Ein neuer Standort sollte die Bedenken der Kritiker aus dem Weg räumen. Zwar wieder auf der Grossbasler Seite, jedoch bei der Dreirosenbrücke in der Nähe des Rheinparks soll die Wave in den Sommermonaten Juli und August aufgestellt werden. «Es hat fast keine Anwohner dort, gar keine Wasserfahrer und nur ein sehr reduziertes Rheinschwimmen», sagte er gegenüber dem Regiojournal Basel von SRF.

45 Franken pro Stunde

Christian Müller geht nicht davon aus, dass er mit seiner Wave erneut auf Widerstand stossen wird. Die für Profi-Surfer gedachte Welle soll für 45 Franken pro Stunde gemietet werden können, Betreuung inklusive. «Uns ist es aber auch wichtig, die Welleder Bevölkerung zu gewissen Zeiten gratis zur Verfügung zu stellen», so Müller.

Beim Unternehmer Christian Müller handelt es sich übrigens nicht um seinen Namensvetter, der mit seiner Idee einer dreispurigen Rutschbahn von der Johanniterbrücke in den Rhein für Stirnrunzeln sorgte.

(jd)